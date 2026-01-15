¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 15 al 19 de enero de 2026

Pasapalabra cambia de invitados, dejando atrás a Adriana Abenia, Jaime Astrain, María Jesús y su acordeón y el cómico Álex Clavero. Tras despedir a estos cuatro famosos, Roberto Leal tendrá que hacer de anfitrión de cuatro nuevos famosos que estarán desde el 15 y hasta el 20 de enero de 2026, con la importante labor de ayudar a Rosa y a Manu a seguir sumando segundos en sus marcadores para poder llegar al Rosco con tiempo suficiente para poder optar por el bote. Te contamos quiénes son y a que se dedican.

Nerea Barros

Ha sido la protagonista de dos éxitos recientes como las series La novia gitana y La red púrpura, basadas en las conocidas novelas del grupo de escritores Carmen Mola. En 2026 estrenará La Nena, la tercera de la saga basada en los libros de los escritores ganadores del Premio Planeta.

La invitada de Pasapalabra se dio a conocer en una serie de Antena 3 como fue El tiempo entre costuras y es ganadora de un premio Goya en 2014 como Mejor actriz revelación gracias a su papel en la película La isla mínima.

Canco Rodríguez vuelve a ‘Pasapalabra’

Canco Rodríguez, conocido por su papel en Aída, la mítica serie de Telecinco, los espectadores de Antena 3 le han podido ver en series de como Cuerpo de Élite, concursante de Tu cara me suena y en estos momentos triunfa en el teatro con la obra El Rock&roll ha muerto.

Precisamente ha sido en el teatro es donde ha tenido una gran carrera en los últimos años. Además de sus propias producciones, el actor ha trabajado en musicales como Hoy no me puedo levantar y The Hole. Su próximo proyecto en televisión será su participación en el programa DecoMasters, en el que hará pareja con Eduardo Casanova, ex compañero en Aída.

Unax Ugalde

El actor vitoriano es uno de los invitados famosos de los próximos días de Pasapalabra. Su cara es conocida por series como Vivir sin permiso o Amar es para siempre. También ha tenido éxitos en el mundo del cine como Alatriste, Los fantasmas de Goya y la comedia No controles, entre otras.

Fuera de la interpretación, es el creador y dueño de Club Malasaña, una sala de conciertos y discoteca que desde que abrió en el año 2020 —justo un mes antes de que comenzase la pandemia— y que se ha convertido en un referente de la noche en Madrid.

Carolina Ferre

La periodista y presentadora es historia viva de la televisión, habiendo pasado por todas las grandes cadenas de televisión, siendo habitual en Antena 3, La 1, Telecinco, Cuatro y en los últimos años en la televisión autonómica valenciana. Entre sus trabajos encontramos programas como A tu lado, los resúmenes y los de debates de Gran Hermano e incluso presentó las Campanadas de Telecinco en 2003.

En los últimos años, ha sido participante de programas como Esta cocina es un infierno y Tu cara me suena, dejando claro que es una mujer que es pura televisión.