Omar Sánchez desvela si quiere ser padre junto a su novia Marina Ruiz

Desde que se separó de la que todavía es su mujer Anabel Pantoja, Omar Sánchez no puede estar más feliz junto a su actual novia Marina Ruiz, a la que conoció durante el programa Pesadilla en el Paraíso. Una relación que cada vez va a más a pesar de la distancia que les separa, pues ella vive en Córdoba y el en Gran Canaria.

Todo el mundo se pregunta ¿Tendrán un hijo Marina Ruiz y Omar Sánchez?, pero ellos nunca han querido pronunciarse sobre el tema hasta ahora. El ex marido de Anabel Pantoja ha contestado de forma muy clara en un juego de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales: «Llevamos meses sin separarnos y la verdad que cada día estamos más enamorados. Soy una persona que siempre ha querido ser padre, si nuestra relación sigue igual o mejor nunca se sabe… Ella ya lo sabe», escribía en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marina Ruiz Mora (@marinaruizmor)

Además, ha aclarado que el no tendría ningún problema en volverse a casar: «Todas las cosas pasan por algo y porque haya salido mal una vez no significa que salga otra vez. La vida es una aventura que solo se vive una vez», comentaba haciendo referencia a su último matrimonio fallido.

«Me ha costado meses volver a encontrar la felicidad, pero desde hace ya unos cuantos soy muy feliz. No solo por la persona que tengo a mi lado en el día a día sino por la vida que tengo. He aprendido a valorarme, aprender de mis errores y saber que es lo que realmente quiero en mi vida. También tengo unos amigos y familia increíble, soy un afortunado de tenerlos a todos y poder disfrutar cada día», terminaba diciendo Omar Sánchez.