Omar Sánchez y Marina Ruiz: emotivo reencuentro en ‘Pesadilla en el paraíso’

Este domingo, en Pesadilla en el Paraíso, Omar Sánchez y Marina Ruiz protagonizaron un emotivo reencuentro. Los concursantes tuvieron que separarse tras la expulsión de la joven, pero el programa les dio la oportunidad de reencontrarse en el último debate.

Un reencuentro que tuvo lugar mientras Omar Sánchez confesaba a Lara Álvarez lo mucho que estaba echando de menos a Marina. En ese momento, la ex concursante entró por sorpresa a la granja, tapó los ojos a Omar y ambos se fundieron en un gran abrazo.

«Me levanto pensando en ella y me acuesto pensando en ella. No sabía lo bonito que es encontrar el amor en un reality, yo pensaba que no…», le dijo Omar a la presentadora antes de que Marina entrase por sorpresa en la granja.

El emotivo reencuentro entre Omar y Marina ♥ 🌾 #PesadillaDebate8

🔵 https://t.co/XoOEwFss3E pic.twitter.com/8QtbrYdwwj — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 30, 2022

Omar reconoció que está muy ilusionado con la influencer y que no hace nada más que pensar en ella. «Estaba acabada, te lo juro. Me hacía mucha falta esto, ya me estaba agobiando un montón de pensar que podríamos perder la conexión», le dijo Marina muy emocionada.

«Fue todo super bonito y, cuando estábamos en lo mejor, se nos corta. Las primeras semanas, vale, pero las últimas semanas ya necesitaba verle. Nadie ha hecho eso por mí te lo juro», añadió la concursante, haciendo hincapié en las palabras que dijo Omar sobre que está dispuesto a mudarse a Madrid con ella y dejar Gran Canaria.

«Nunca me había movido por amor de mi zona de confort, pero la quiero tanto que voy a dar el paso. Me trasladaré a la zona que ella quiera», insistió Omar, mientras que en el plató los colaboradores recordaban que con Anabel Pantoja no quiso dar ese paso.