Marina Ruíz ha acudido al plató de Sálvame para explicar como está siendo su historia de amor junto a Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja. La influencer está siendo acosada por varias personas que la acusan de estar dando los mismos pasos que dio la hija de Isabel Pantoja cuando estaba saliendo con el exconcursante de Pesadilla en el paraíso.

“Me siento agobiada porque se están sacando cosas que no por ahí no paso. Se están sacando cosas que no y es que yo por ahí no paso ni voy a pasar”, en ese instante Marina Ruíz comenzaba a llorar. Ella trataba de explicar a los colaboradores de Sálvame que está harta de comparaciones y que desde que salió del programa no la han dejado de llamar para que hablara sobre como están llevando su relación.

AGOBIADISIMA😔 Marina Ruiz rompe en llanto repentinamente por la cantidad de comparaciones con Anabel Pantoja

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/YJEGLobZSw — Cotilleo España (@FansDelShow1) February 2, 2023



Sin embargo, aprovechó para aclarar que para ella todo esto es nuevo y nunca había tenido una relación así, en la que se la está comparando continuamente con su anterior novia y no la dejan ser realmente quien ella es. Marina comentó al programa que no había ido allí a hablar sobre Omar Sánchez y Anabel Pantoja y que si querían saber algo se lo preguntaran a ellos. Ante la insistencia de los colaboradores de saber si estos habían iniciado ya los trámites del divorcio ella se defendía: “No voy a decir nada, me lo preguntáis porque sois amigos de Anabel y a mí ese tema no me incumbe”, expresaba.

Belén Esteban no se creía del todo lo que estaba contando y le reprochaba que se quejaba mucho de que la compararan pero en la última exclusiva que dio, de las cinco páginas tres eran en relación a la influencer. Es por ello que Marina aclaraba que Anabel Pantoja no les deja tranquilos y les manda indirectas continuamente a través de las historias de Instagram: “Más indirectas he visto yo por parte de Anabel. No vengo a Sálvame a compararme con nadie he venido porque se me preguntan cosas de mi relación, estar en constante comparación agobia”, terminando así la conversación.