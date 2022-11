‘Pesadilla en el paraíso’: Iwan, emocionado al reconocer que ocultó un drama familiar a la organización

El valenciano Iwan Molina ha sido el protagonista de la mayor pelea en el programa Pesadilla en el paraíso. Este perdió totalmente los papeles con su compañero Israel Arroyo por un comentario referido a su familia. Algo que no le sentó nada bien y desencadenó una gran bronca.

Todo empezó por ver a quién le tocaba limpiar. Decidieron elegirlo mediante el juego del dado y le tocó a Israel. Ante la negativa de este a limpiar, Iwan comentó: “Bueno pues sino le votamos todos el miércoles y nos quitamos un problema, ya está”. Israel contestaba: “Pero no me voy por ustedes sino por el público y este a mi me quiere. En tu casa a ti tampoco te querrán todos”. En ese momento, Iwan empezó su enfrentamiento con su compañero.

Iwan estalla contra Israel Arroyo: “¡A mi familia ni la mencionas!” 💥 🌾 #PesadillaParaíso10 https://t.co/6xDKqEiXVl — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 9, 2022

“A mi familia ni la nombres, como vuelvas a nombrar a mi familia vamos a tener un problema. Tú no sabes la situación que tengo yo en mi familia. Te queda claro, ¿no? Que no mencionas a mi familia, ni tu ni nadie menciona aquí a mi familia”, les decía a gritos con un tono muy duro. Mientras, el resto de los concursantes se quedaban en shock ante un Iwan completamente desconocido para todos. La situación no fue a más gracias a Daniela Requena, Bea, Manuel y Danna, que se pusieron delante de este para intentar calmarle y tranquilizarle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparaiso)

Tras esto, Iwan se arrepentía de todo lo que había pasado: “Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros, a Israel incluido. No quería decirlo, pero lo voy a hacer para que se me entienda un poco más, mi abuela murió este año en Holanda y no pude ir a despedirme. Entonces si una persona me conoce de hace dos semanas, ni en broma ni en no en broma tiene que mencionar a tu familia”, decía entre lágrimas durante su conversación con Lara Álvarez, presentadora de Pesadilla en el paraíso.

La asturiana explicaba que nadie del equipo ni de los concursantes conocía la situación por la que estaba pasando Iwan. Israel no dudó en reaccionar a estas palabras, explicando que este le tiene manía desde el primer programa y siempre va buscando pelea. Pero no todo quedó ahí, pues la bronca iba a más y quisieron enseñarlo a la audiencia para que todo el mundo supiera lo que había pasado en la casa.