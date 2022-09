Después de haberse convertido en la última expulsada de Pesadilla en el Paraíso, Mónica Hoyos piso este domingo el plató del programa, para afrontar todas las polémicas protagonizadas dentro del concurso, protagonizando un fuerte cara a cara con Israel Arroyo en directo.

Tras su entrada en el plató, Mónica Hoyos pudo ver algunos de los insultos que su compañero le había dedicado durante su estancia en la granja. La relación entre ambos quedó patente que no era buena, sin embargo, la ex concursante se quedó en shock al ver todas las perlas que le había dedicado a sus espaldas.

«Eres una rata de cloaca, chiquito teatro. No te queda nada conmigo, te la voy a clavar como judas. Eres un bicho, muy falsa. Qué mujer más sibilina», fueron algunos de los insultos que le dedicó Israel dentro de la granja a la ya ex concursante.

Mónica Hoyos destapa la estrategia de Israel y Daniela #PesadillaDebate3 🌾 https://t.co/BxAL3qkz4l — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 25, 2022

En un momento determinado, durante una conversación con Steisy, Israel se refirió a Mónica como «esta hija de ***». Unas palabras que no sentaron nada bien a la ex concursante, a pesar de las disculpas de su compañero en directo este domingo.

«Seguramente vendría por el calentón, cuando uno está caliente puede decir cualquier barbaridad. Te pido disculpas», le dijo el concursante. «Los insultos que me has dicho, las barbaridades que has intentado tramar, sinceramente me da igual lo que digas. No voy a consentir las cosas que haces tú, tu concurso no me gusta», respondió Mónica Hoyos con contundencia.

Por otro lado, Mónica destapó la supuesta estrategia de Israel y Daniela en el concurso: «Dijiste que yo me iba a pelear nada más entrar con una mujer, con Daniela, pero lo que el público no sabe es que tú ya la conocías. Tú ya veías en el avión hablando con Daniela, qué casualidad que sabías que me iba a pelear con ella, ¿no será que ya había hablado con ella antes?», exclamó la ex concursante.