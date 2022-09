‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Durante la gala del nuevo reality de la cadena, se conoció el nombre de la nueva concursante expulsada: Mónica Hoyos, quien se marchó lanzando pullas contra todos sus compañeros.

La concursante fue la expulsada de este domingo en Pesadilla en el Paraíso y no dudó en aprovechar su marcha para lanzar una serie de pullas contra sus compañeros. Y es que después de protagonizar varias polémicas en las primeras semanas de convivencia en la granja, fue nominada y no consiguió vencer a ninguno de sus compañeros, por lo que tuvo que abandonar el reality.

«No me esperaba irme tan pronto. Estoy encantada de haber estado aquí y haber conocido todo esto, es el destino y por algo será», ha dicho resignada tras conocer que se acababa de convertir en la nueva expulsada del reality de Telecinco.

Israel y Mónica se enfrentan a la sierra 💣 🌾 #PesadillaParaíso3

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/w2HYOBtZoK — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 22, 2022

Mónica Hoyos perdió el duelo final del serrucho contra Israel, que por segunda semana volvió a salvarse al límite de la expulsión, después de haber pasado de la amistad al odio con su compañera en cuestión de semanas, pues al principio eran inseparables.

«No me arrepiento de nada. Si la gente no le ha gustado que no le baile el agua, lo siento, yo soy así», exclamó Mónica Hoyos al despedirse del programa, visiblemente molesta con su expulsión.

Y añadió: «Pues nada que gane el mejor y no seáis tontos. Aquí se entra solo y se sale solo», dijo Mónica Hoyos para despedirse de la granja sin dar besos ni abrazos de ninguno de sus compañeros del reality.