‘Pesadilla en el paraíso’: el reencuentro de Marina Ruiz y Antonio José tras los rumores

El pasado domingo 13 de noviembre tuvo lugar el debate de Pesadilla en el paraíso. Telecinco suele invitar a cantantes para estrenar sus últimos trabajos y este fue el caso de Antonio José. El andaluz ha presentado su último trabajo, Sin buscarte, y de paso se ha reencontrado con Marina Ruiz.

Marina participó en el programa hasta que fue expulsada y la pasada noche intervino en el debate. Justo antes de que Antonio José saliera a cantar, la influencer aclaró los rumores que le unían con el cantante y cuál era exactamente su relación.

Los rumores dicen que la catalana habría sido infiel a Omar Sánchez, el ex de Anabel Pantoja, con el cantante. “A ver si se zanja el tema”, comenzó Marina Ruiz. “Igual que le conozco a él, conozco a mucha gente. Esto se ha recreado más porque es una persona conocida, es el mejor amigo de mi amiga Cristina, no tiene más misterio”, aclaraba la influencer afirmando que no son más que conocidos con amigos en común.

Antonio José interpreta ‘Sin buscarte’, una preciosa balada de amor ♥ 🌾 #PesadillaDebate10

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/tjC0IFz80n — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 14, 2022

La catalana asegura que “fuimos de fiesta, acabamos de after y me fui al hotel con mis amigas. Voy a entrar, salir y lo que me dé la gana, no hago nada malo”. De esta manera Marina aclaraba las habladurías sobre la noche en la que la vieron junto con Antonio José.

Después de que el cantante acabara su actuación en el programa compartió algunos gestos y palabras con la catalana. Aunque los rumores que los unían como para ser algo más que amigos han resultado no ser ciertos, la realidad es que ambos mantienen una muy buena relación como han podido demostrar en el debate de Pesadilla en el paraíso.

Según esta confesión, quedaría más que claro que Marina Ruiz no le ha sido infiel a Omar Sánchez, su compañero y amor del programa, con Antonio José.