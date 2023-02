‘Pesadilla en el Paraíso’: ¿Quién fue la concursante expulsada ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. El reality dio paso a su recta final en una gala conducida por Carlos Sobera desde el plató y por Nagore Robles desde la granja, donde se conoció el nombre de la nueva concursante expulsada.

La semana pasada María José Galera y Mar López se convirtieron en las nominadas de la semana. Ambas concursantes pusieron su permanencia en el concurso en manos de la audiencia y finalmente, los espectadores del reality de Telecinco decidieron con sus votos que la expulsada fuera María José.

Las dos concursantes protagonizaron un duelo muy reñido, pues las votaciones estuvieron muy ajustadas casi hasta el final. Sin embargo, la audiencia de Pesadilla en el Paraíso se decantó por María José Galera como la nueva y penúltima expulsada de la edición.

La concursante que se salva y se queda una semana más es… ¡MAR! ¡Enhorabuena, granjera! 👏 🌾 #PesadillaParaíso6

Muy apenada por abandonar el reality en este punto, justo cuando comienza su etapa final, María José Galera se despidió del equipo del programa y de sus compañeros con unas palabras de agradecimiento, antes de abandonar la granja de Pesadilla en el Paraíso.

“Estoy feliz”, le decía María José a Nagore Robles. “Me llevo mucho amor de todos. Me lo esperaba, he sido la última en llegar y no he tenido tiempo. Esta semana hemos estado bien pero bueno, da igual”, expresó la última expulsada.

Por otro lado, antes de abandonar la granja de manera definitiva, como la nueva expulsada de Pesadilla en el Paraíso, María José Galera pudo nominar directamente a uno de sus compañeros. Tras exponer sus argumentos, decidió nominar a Mar López, al no haber congeniado dentro de la granja.