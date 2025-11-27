Muere De la Rosa, cantante e influencer, a los 22 años: fue víctima de un tiroteo en Los Ángeles

El mundo de las redes sociales está de luto. María de la Rosa, conocida popularmente como De la Rosa, ha fallecido a los 22 años como consecuencia de un tiroteo en Los Ángeles. Como no podía ser de otra manera, el asesinato de la influencer y cantante ha generado una enorme conmoción entre sus seguidores, pero también entre sus compañeros de profesión. ¡Es algo que les ha impactado muchísimo! Según dieron a conocer los compañeros de TMZ, el altercado tuvo lugar en el barrio de Northridge (Los Ángeles), aproximadamente a las 01:25 horas de la madrugada del pasado sábado. En ese momento, dos hombres todavía sin identificar se acercaron a un vehículo que estaba estacionado en Bryant Street. Según el testimonio de varios testigos, estos dos misteriosos hombres comenzaron a abrir fuego contra los ocupantes de este coche. Fue entonces cuando la puertorriqueña resultó herida tras recibir varios disparos.

La joven de 22 años fue rápidamente trasladada a un hospital cercano pero, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. En cuanto a las dos personas que estaban junto a ella en el vehículo resultaron gravemente heridas. Según dio a conocer el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), ambas permanecieron en el hospital en estado crítico hasta la tarde del sábado. Al tratarse de un suceso tan violento, las autoridades no han dudado en abrir una investigación para tratar de esclarecer los hechos. Lo que es un hecho es que, por el momento, no se ha producido ninguna detención. Lo único que se sabe es que los sospechosos son «dos hombres hispanos, de entre 15 y 20 años» que llevaban sudaderas grises y capucha.

Este trágico suceso, por desgracia, ha llegado en uno de los momentos más bonitos de la vida de De la Rosa, no solamente a nivel personal sino también profesional. La joven, que ya superaba los 45.000 seguidores en Instagram, quiso compartir hace unas semanas unas imágenes en las que aparecía en el estudio de grabación junto a una guitarra eléctrica.

De esta forma, dio a conocer que estaba inmersa en la preparación de nuevos proyectos musicales. No podemos olvidar que, el pasado mes de agosto, De la Rosa no dejó indiferente a nadie con el lanzamiento de No me llames, su primer sencillo, con el que logró superar todas y cada una de las expectativas.

Como era de esperar, tras este terrible asesinato que ha conmocionado a sus seguidores, compañeros de profesión y, evidentemente, también a su círculo más cercano, las redes sociales de De la Rosa se han llenado de comentarios de despedida. Pero no solamente eso, sino que también muchos han querido expresar públicamente el profundo dolor que tras lo sucedido. Es más que evidente que ha sido un durísimo golpe para todos ellos. Descanse en paz.