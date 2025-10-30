Muere Floyd Roger Myers, Jr actor de ‘El Príncipe de Bel-Air’: se confirma la causa de la muerte

El mundo de la interpretación está de luto. Los seguidores de El Príncipe de Bel-Air, una de las series que más éxito cosechó en los 90 y que marcó un antes y un después en la trayectoria de Will Smith, ha sufrido la pérdida de uno de sus actores. Nos referimos a Floyd Roger Myers Jr, el que interpretó al protagonista de esta serie en episodios puntuales, cuando Will aparecía de niño. Según ha comunicado Renee Trice, su madre, al medio estadounidense TMZ, el actor de El Príncipe de Bel-Air murió el pasado miércoles 29 de octubre en su casa de Maryland como consecuencia de un infarto. Debemos tener en cuenta que, en los últimos tres años, Floyd Roger Myers Jr ha sufrido hasta tres paradas cardiacas. A pesar de todo, su familia no se esperaba esta dura pérdida, puesto que habló con su hijo unas horas antes de la muerte.

Por si fuera poco, en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram, Floyd Roger Myers Jr felicitó el cumpleaños a su hija, de 10 años, a quien calificó como «una luz en su vida». La hermana del fallecido, que deja huérfanos a cuatro hijos, no ha dudado en crear una página en GoFoundMe para sufragar los gastos derivados del funeral: «Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de mi querido hermano, Floyd Roger Myers Jr, quien nos dejó trágicamente hoy tras sufrir un repentino ataque al corazón. Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovían a todos los que lo conocían». Y añade: «Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox. Nuestra querida familia se enfrenta ahora a la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros», expresó, dejando claro que el dinero obtenido también se destinará para mantener sus hijos.

Lo que es un hecho es que, más allá de su participación en El Príncipe de Bel-Air, un joven Floyd Roger Myers Jr formó parte de otros tantos proyectos que marcaron un antes y un después en muchos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en la ficción The Jacksons: An American Dream, donde se reflejaba la historia de los hermanos Jackson hasta llegar al estrellato. En este proyecto interpretó a un joven Marlon.

Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que el fallecido fue uno de los fundadores de The Fellaship Mens Group, cuyo objetivo principal es tratar de empoderar a los hombres con la intención de «liderar, sanar y prosperar». Como era de esperar, esta organización ha querido rendir homenaje al actor tras su fallecimiento, a través de una publicación en Instagram.

Con una imagen de Floyd Roger Myers Jr y sus hijos, han escrito lo siguiente: «Descansa en paz, nuestro buen hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Te has ido, pero nunca te olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión de hombres será memorable, tal y como habíamos hablado!». Y añaden: «Te queremos, hermano, descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora».