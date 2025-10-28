Muere Coco Trucker Girl, la camionera e influencer de 41 años, por un derrame cerebral

El mundo de las redes sociales llora la pérdida de una de sus creadoras de contenido más queridas. Tal y como se ha comunicado, Coco Trucker Girl ha fallecido a los 41 años. La mujer, cuyo nombre real era Oti Cabadas, era originaria de Fornelos de Montes (Pontevedra) y llevaba más de 20 años trabajando como conductora. Un día a día al volante que narraba en redes sociales. Pues, tal y como se puede ver, acumulaba más de 39.000 seguidores en Instagram y más de 330.000 en TikTok. Una serie de vivencias que eran seguidas por usuarios de todas las partes del país y del mundo.

Sin embargo, lamentablemente, medio locales han informado que ha fallecido tras sufrir un derrame cerebral. Al parecer, la mujer estuvo este pasado fin de semana en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz. Un encuentro del motor donde solamente participaron dos mujeres, siendo Coco Trucker Girl una de ellas. Asimismo, se informa que la conductora participó en las actividades propuestas por el evento. Pero, fue el domingo cuando comenzó a sentirse mal. Según ha informado el medio La Comarca, ella le pidió a su marido que condujera de vuelta a casa. Pero, fue durante el trayecto que su dolor de cabeza fue a mayor.

Coco Trucker Girl se desmayó, por lo que fue trasladada con urgencia al hospital de Zaragoza. Un viaje que fue realizado en helicóptero, debido a su gravedad. Pero, lamentablemente, la creadora de contenido falleció nada más llegar al lugar a causa de un derrame cerebral.

«Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad», contó Santiago Gracia, organizador de la Quedada, al medio de comunicación anteriormente citado. Antes del fatídico día, Coco Trucker Girl llegó a explicarle al medio que su trabajo no era nada del otro mundo. «Lo puede hacer cualquiera», indicó.

«Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos», aclaró. Desde que salió a la luz la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias hacia la familia de Coco Trucker Girl. Pues, la humildad de la mujer conquistó el corazón de muchos usuarios.

«Desde 2019, tuvimos la suerte de cruzarnos con una mujer que empezó compartiendo su día a día al volante como un hobby… y acabó inspirando a toda una comunidad. Al principio conocimos a Coco, pero para Iveco pronto dejó de ser un nombre en redes para convertirse en Oti: compañera, amiga y parte de nuestra familia en la carretera», escribió la empresa Iveco en redes sociales, donde llegó a trabajar Coco Trucker Girl.

«Lo que comenzó como trabajo se transformó en cariño, admiración y muchos kilómetros compartidos. Siempre con dedicación, con pasión… y con esa sonrisa que le caracterizaba. Hoy la familia Iveco te llora, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque, en cada curva, en cada horizonte, seguirá tu rastro… con ese morrete rojo que dejó huella en todos nosotros», concluyeron.