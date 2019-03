Maluma y J Balvin, todos los detalles de la colaboración más esperada

Pronto llegará la colaboración más esperada: el dúo de Maluma y J Balvin

Por fin ha salido a la luz una de las colaboraciones más esperadas de la música latina: Maluma y J Balvin grabarán un tema juntos. Los dos forman parte de las figuras más importantes de este tipo de música, para algunos son los reyes del reggaeton, para otros dos pioneros de este género musical, pero lo que está claro es que el tema conjunto de los dos artistas colombianos será uno de los más bailados este verano.

El encargado de confirmar la noticia ha sido J Balvin durante una entrevista en el programa ‘Rapetón’. Hace poco, había rumores sobre una enemistad entre los dos artistas, y con esta colaboración pretenden poner fin a todos los rumores que J Balvin ha calificado como “Especulaciones entre equipos de trabajo y malas intenciones”. Durante la entrevista solo ha tenido buenas palabras para Maluma.

El cantante sí que ha afirmado que hay competencia, pero que es sana. “La música de Maluma no tiene que ver nada con la mía y viceversa. Somos parceros y nos llevamos bien…” dejando claro que no hay ninguna rivalidad entre ambos. El dúo se incluirá en el próximo álbum de Maluma (11:11) y aunque todavía no hay fecha de estreno, parecer ser que pronto tendremos más noticias y que antes de lo esperado podremos disfrutar de su colaboración. Lo que significa que más pronto que tarde veremos a los dos cantantes juntos sobre el escenario.

Dios bendiga a @JBALVIN , no solo como artista sino como ser humano. AMÉN 🙌🏻https://t.co/RpvDaNnP7G — Roberto (@roberto_ferrer) 18 de marzo de 2019

A pesar de dejar clara la buena relación que mantiene con Maluma, en la entrevista también fue preguntado sobre su distanciamiento con Anuel AA: “Nos desconectamos un tiempo, no fue por tener una enemistad. Cada uno cogió por su lado, hace poco tuvimos la oportunidad de hablar. Cada quien toma el éxito de la manera que lo quiera tomar, pero finalmente tuvimos la oportunidad de hablar”. Explicó J Balvin para zanjar el tema.