Ha sido una larga travesía, pero, por fin, podemos gritar alto y claro que Bruno Mars ha vuelto. Peter Eugene Hernandez, su nombre original, se ha convertido en uno de los artistas más consolidados y aclamados de la industria musical. Y es que, canciones como Talking to the Moon, Treasure, Just The Way You Are o The Lazy Song son solamente algunas de las grandes joyas que le ha otorgado al mundo. Una carrera profesional de infarto que durante los últimos años le ha llevado a tomar un camino diferente. Fusionando su voz con otros artistas o agrupaciones, el cantante ha dejado claro que no hay reto que se le resista.

Pero, ahora, después de 10 años de larga espera, ha comunicado que vuelve con su carrera en solitario. De esta manera, y para alegría de sus miles de fans, ha comunicado que pronto lanzará su nuevo proyecto discográfico y realizará su esperado tour mundial. Una nueva era artística que afronta con mucha ilusión y que ha bautizado bajo el nombre de The Romantic. Asimismo, y para fortuna de sus fans españoles, Mars ha comunicado que pasará por España con su nueva gira mundial. Realizamos un repaso por todo lo que se sabe al respecto hasta la fecha.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Brunos Mars en Madrid?

Bruno Mars viene a España, ya ha sido confirmado. El cantante visitará nuestro país durante el verano y lo hará para ofrecer un concierto inédito, como parte de su The Romantic Tour, el próximo 10 de julio. Un evento muy esperado, demasiado, que tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano. De momento, es la única fecha confirmada. Por lo tanto, no es de extrañar que la euforia se haya desatado por completo entre sus seguidores españoles.

Para poder adquirir las entradas es necesario estar muy pendientes a las fechas estipuladas. Según se ha confirmado, la preventa tendrá lugar este miércoles 14 de enero, a las 12:00h (hora antes en las islas Canarias). Pero, para poder acceder, es necesario registrarse en www.brunomars.com antes del día 12 de este mes.

Todo sobre la venta general

Las personas que se registren tendrán la oportunidad de comprar las entradas antes de la venta general. Pues, se pondrán a disposición una cantidad limitada. En el caso de no poder o no conseguir entradas, que no cunda el pánico. A partir del jueves 15 de enero, las páginas de Livenation.es y Ticketmaster pondrán a disposición las entradas del concierto.

El precio de las entradas todavía no ha quedado estipulado. Pero, como siempre, cuánto más cerca se esté del artista, más caro será. Además, puede que existan paquetes VIP, los cuales presentan un precio superior al de una entrada normal. Asimismo, se ha decretado que el máximo de entradas a comprar por persona es de 6.

En el caso de querer ir, aconsejamos estar muy atentos. Pues, teniendo en cuenta que es un artista que lleva mucho tiempo sin pisar España en concierto, es muy probable que haya una gran demanda con las entradas. Una experiencia única e inolvidable con la que Bruno Mars promete no decepcionar a sus fans. ¡No te lo puedes perder!