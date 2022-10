Bruno Mars renuncia a participar en los Premios Grammy 2022

Bruno Mars ha anunciado este jueves que no competirá en la próxima edición de los Premios Grammy. El artista renuncia a participar con el disco An Evening With Silk Sonic, publicado junto a Anderson Paak bajo el dúo Silk Sonic.

La renuncia se ha conocido después de que el artista hawaiano decidiese no presentar el disco a la lista de trabajos a considerar por los votantes de la Academia de la Música. Además, ha emitido un comunicado a través de la revista Rolling Stones.

La decisión de Bruno Mars ha sido chocante, debido a que en la pasada edición de los Premios Grammy el dúo Silk Sonic fue el gran triunfador de la noche, llevándose cuatro premios con el single principal del álbum Leave the Door Open. Entre ellos, premios en dos de las categorías principales, canción y grabación del año.

Bruno Mars, who has not lost a single Grammy nomination since 2014, revealed to Rolling Stone that Silk Sonic will not submit their album for the 2023 awards.

Mars has won all 14 nominations he's received within the past 8 years.

