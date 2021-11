Ha llegado el gran día que todos los seguidores de Bruno Mars han estado esperando. Mucho tiempo ha pasado desde que en el año 2016 el artista lanzase al mundo el que sería su último proyecto discográfico durante unos cuantos años, ’24k Magic’. Un trabajo con el que volvió a escribir su nombre una vez más en lo más alto de los charts musicales a nivel mundial, objetivo que pretende repetir, ahora, con ‘A evening with Silk Sonic’.

La espera ha terminado y por fin, tras varios meses en los que Mars y su banda han ido presentando al mundo pequeñas perlas musicales de lo que se vendría con su nuevo disco, ‘A evening with Silk Sonic’ ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en formato físico. Una nueva era musical con un sonido diferente a lo que el intérprete tiene acostumbrado a su público, pero donde la esencia de Bruno Mars sigue inconfundible en todas y cada unas de las canciones.

Se trata de un nuevo trabajo que cuenta en su tracklist con un total de 9 canciones que conquistan desde la primera reproducción. Una composición que da el pistoletazo de salida con el tema ‘Silk Sonic Intro’ y que culmina como broche de oro con el sencillo ‘Blast Off’.

Asimismo, como no podía ser de otra manera, en esta nueva producción se encuentran los adelantos musicales que Bruno Mars ha ido estrenando durante las últimas semanas, ‘Leave the door open’, ‘Skate’ y ‘Smokin out the window’, siendo este último sencillo lanzado hace tan solo una semana y manteniéndose como una de los videoclips más vistos del momento en Youtube.

El estreno del disco ha sido recibido con los brazos abiertos por los fans, demostrando nuevamente las ganas que tenían de poder disfrutar de un álbum completo de Bruno y su banda. Un nuevo trabajo que fue creado en tiempos de pandemia mundial y con el que Bruno Mars y Anderson Paak han dejado claro que la espera ha merecido la pena.