Se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, jueves 29 de enero: las razones

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa se han convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en dos de las series diarias de La 1 de Televisión Española que más éxito han cosechado en nuestro país. Es evidente que, cada tarde, hacen un tándem absolutamente perfecto, puesto que reúnen a miles de personas frente a la pequeña pantalla para ver qué sucede con sus personajes favoritos. A pesar de todo, eso no sucederá este jueves 29 de enero, puesto que RTVE ha tomado la drástica decisión de cancelar la emisión de un nuevo capítulo de ambas series de Bambú Producciones. ¿El motivo? Como suele ser habitual, para dar prioridad la actualidad informativa y, en este caso, es para dar cabida a un especial informativo que cubrirá, en directo, la misa funeral por los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en la que murieron 45 personas.

Debemos tener en cuenta que va a estar presidida por los Reyes y ha sido organizada por el Obispado de Huelva. Por lo tanto, RTVE ofrecerá toda la información al momento de esta misa que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. Este especial informativo, que será conducido por Pepa Bueno desde Madrid y por Diego Garcés desde la capital onubense, comenzará aproximadamente a las 17:40 horas (una hora menos en las Islas Canarias), coincidiendo con la emisión habitual de Valle Salvaje. Por si fuera poco, concluirá a las 19:30 horas (una hora menos en el archipiélago canario), que es cuando suele terminar el capítulo de La Promesa. Además, hay que destacar que se realizará una emisión simultánea del funeral, puesto que podremos seguirlo a través de La 1 de Televisión Española y el Canal 24 horas. En cuanto al resto de la programación, permanecerá prácticamente intacta.

Ahora bien, ¿cuándo podremos ver los capítulos de Valle Salvaje y La Promesa cuya emisión estaba prevista para hoy? No tendremos que esperar mucho, puesto que ambas producciones recuperarán su sitio en la parrilla de La 1 de Televisión Española el próximo viernes 30 de enero, cuya emisión se realizará en el horario al que estamos acostumbrados.

¿Qué sucedió en el capítulo 343 de ‘Valle Salvaje’ que se emitió ayer, miércoles 28 de enero?

En esta entrega, los más fieles seguidores de esta historia fueron testigos de cómo, al sospechar que tuvo algo que ver en la muerte de su padre, Braulio aprovecha la ocasión que se le ha presentado para interrogar a Mercedes. Ahora bien, ¿continuará actuando de esa forma después de haber podido hablar personalmente con ella?

Lejos de que todo quede ahí, han podido observar cómo la presencia de Dámaso en una gran cena en palacio ha terminado de una forma completamente inesperada. Y todo porque un gran secreto ha acabado saliendo a la luz. Se trata de una información que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucedió en el capítulo 764 de ‘La Promesa’ que se emitió ayer, miércoles 28 de enero?

Samuel decide mostrarse fuerte ante María Fernández, haciéndole entender que lo suyo es imposible y que debe apostar por Carlo. Leocadia no ha dudado en increpar a Cristóbal por el desorden que existe en el servicio de palacio por culpa del ama de llaves. Él, en cambio, opta por defender a Teresa. Poco después, le pregunta por lo sucedido y terminan abrazándose.

Carlo y María Fernández han decidido presentarse al servicio como pareja, mientras que Enora se cuela en la habitación del comandante Rivero. Margarita, por su parte, informa a Curro de que va a intentar volver a hablar con Ayala para impedir la boda, mientras que Martina y Adriano creen que el viaje a Nueva York es la salida perfecta a su «problema romántico». No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.