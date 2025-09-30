Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 264 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Bárbara sufre el desprecio de don Hernando en la fiesta, algo que le deja profundamente descolocada. En este encuentro, los marqueses han hecho un anuncio que, de una manera u otra, va a cambiar para siempre la vida de todos. Un nuevo punto de inflexión en esta temporada que promete no dejar indiferente a nadie, como es de esperar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta exitosa serie diaria han podido ser testigos de cómo Victoria ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para ir mucho más allá. ¿De qué manera? Exigiendo a Úrsula que haga todo lo que está en su mano para hacer desaparecer del Valle a la única persona que es testigo de su crimen. Es consciente de que su plan está en peligro, por lo que no va a parar hasta lograr salirse con la suya, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Es un hecho que va a seguir adelante, a como dé lugar. ¡Lo tiene cada vez más claro!

¿Qué sucede en el capítulo 265 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo don Hernando no duda un solo segundo en tentar al Duque con una impactante propuesta. Y todo para tratar de asegurar, de alguna manera, su bendición ante el compromiso de Irene y Leonardo.

Por si fuera poco, Rafael no duda un solo segundo en trazar una nueva estrategia para conseguir su principal objetivo en estos momentos, que no es otro que Ana confiese toda la verdad respecto a la muerte de Julio. ¿Conseguirá que la doncella le cuente todo lo que ocurrió realmente ese día? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.