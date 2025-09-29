Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Bárbara sufre el desprecio de don Hernando
Todo sucede en la fiesta
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 263 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Matilde no duda un solo segundo en darse toda la prisa posible para tratar de terminar a tiempo el vestido para Bárbara. Ella, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme y contundente petición a Irene. ¿En qué consiste, exactamente? En que la acompañe a la fiesta.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Úrsula, dadas las circunstancias, no puede evitar sentirse profundamente superada por la presión que Rafael está ejerciendo sobre ella de forma constante. Sobre todo hablando de numerosas acusaciones, lo que provocan que esté entre la espada y la pared. Hasta tal punto que Úrsula se ha sentido en la obligación de confesar a alguien su crimen, sin importar en absoluto las posibles consecuencias a corto plazo. Es un hecho que estamos ante una situación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.
¿Qué sucede en el capítulo 264 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 29 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Bárbara se queda profundamente sorprendida, a la par que descolocada. ¿El motivo? Ha sufrido el desprecio de don Hernando en la fiesta. Algo que, desde luego, no esperaba en absoluto.
Pero no todo queda ahí, puesto que los marqueses han aprovechado ese encuentro para hacer un anuncio que va a cambiar la vida de todos, y no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Victoria no duda un solo segundo en exigir a Úrsula que haga desaparecer del Valle a la única persona que fue testigo de su crimen. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
