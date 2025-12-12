El portavoz del Govern balear: «El Gobierno es un barco pirata inundado por un tsunami de corrupción masiva»

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado al Gobierno de España como «un barco pirata inundado por un tsunami de corrupción masiva» y ha reclamado que convoque elecciones «de una vez». Así se ha pronunciado el también vicepresidente del Ejecutivo tras ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos y los registros realizados por esta unidad esta semana.

«La UCO ha entrado en el Ministerio de Hacienda, en el de Transición Ecológica (…) no sé en cuantas empresas públicas ha entrado la UCO esta semana», ha sostenido, remarcando que esta situación «es insostenible». Igualmente, sobre la mención del socialista Marc Pons en el último informe de la UCO, a juicio de Costa muestra una «relación estrecha» con Koldo García al mantener conversaciones «relativamente fluidas».

El portavoz del Govern ha dicho que las investigaciones de la UCO revelan que «en el barco pirata también hay gente de Baleares».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García —antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos— y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.

«Los españoles no tienen por qué aguantar más esta situación», ha criticado, para después apuntar que la «única solución» es la convocatoria de elecciones generales.