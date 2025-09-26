Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 25 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 262 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Úrsula no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para recordar a Ana algo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En que, si habla, su familia va a estar en peligro. Es más que evidente que no le va a temblar el pulso a la hora de cumplir con su amenaza, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Alejo no ha dudado un solo segundo en confesar a Mercedes todos los detalles respecto a la preocupación que siente. Se trata de algo que tiene estrecha relación con ese vínculo que Tomás y Luisa tuvieron en el pasado. En cuanto a la duquesa, hemos podido ver cómo ha terminado haciendo una confesión verdaderamente inesperada, y que va a dar mucho de qué hablar en muchos sentidos. Es más que evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta tercera temporada que tanto está sorprendiendo a los espectadores.

¿Qué sucede en el capítulo 263 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 26 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en la cadena principal de RTVE van a poder ser testigos de cómo Matilde decide apresurarse para terminar a tiempo el vestido para Bárbara. Ésta, por su parte, no duda en suplicar a Irene que la acompañe a la fiesta.

Todo ello mientras Úrsula se ve cada vez más superada por la presión que Rafael ejerce sobre ella con constantes acusaciones. Tanto es así que ha dado el importantísimo paso de confesarle a alguien su crimen, sin pensar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.