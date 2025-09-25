Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 24 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 261 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alejo y Luisa no han dudado un solo segundo en instalarse en su nuevo hogar. Eso sí, ella no disfruta mucho de esta nueva etapa, y todo como consecuencia de la repentina presencia en la casa de Tomás. Es algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

Pero no todo queda ahí, puesto que Adriana ha tomado una de las decisiones más sorprendentes y contundentes hasta la fecha. A pesar de las posibles consecuencias, la joven se ha animado a hacer la confesión más esperada por el duque, haciéndole conocedor de la identidad del padre del bebé que está esperando. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, la reacción que tiene José Luis escamará a Rafael, puesto que le dejará completamente descolocado. Llega un nuevo escenario a esta exitosa tercera temporada que continúa dando de qué hablar, por los numerosos giros de guion que estamos experimentando en las últimas entregas emitidas.

¿Qué sucede en el capítulo 262 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Úrsula no ha dudado en reunirse en privado con Ana. Y todo para recordarle que, si llega a hablar, no le va a temblar el pulso a la hora de acabar con toda su familia. ¡No dudará en hacerla!

Lejos de que todo quede ahí, Alejo se ha visto las caras con Mercedes. Entre otras cuestiones, le ha hecho partícipe de su preocupación respecto a la relación que tuvieron Tomás y Luisa. Es algo que, desde luego, no puede evitar. Así pues, la duquesa opta por hablar con Luisa, que acaba haciendo una inesperada confesión. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.