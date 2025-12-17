Tizona Burgos-Palmer Basket: a por la segunda victoria seguida

El Palmer Basket Mallorca Palma confronta sus capacidades ante el Tizona Burgos este miércoles a las 20:00 horas en cancha adversaria. El bloque balear acomete este nuevo reto en la Primera FEB con el propósito de prolongar su mejora desde el punto de vista colectivo. El elenco conducido por Lucas Victoriano acude al enfrentamiento con el anhelo de cosechar el segundo triunfo de forma consecutiva tras el logrado el pasado domingo ante el Cartagena y estrenar su nómina de victorias lejos de Son Moix en liga.

El cuadro turquesa aborda el duelo con la baja del capitán del equipo, Joan Feliu, por lesión. Ángel Comendador y Danny Agbelese afrontan la recta final de su proceso de recuperación. El baloncestista mallorquín y el interior estadounidense con pasaporte nigeriano podrían estar disponibles para el encuentro.

El Tizona Burgos es una plantilla que se singulariza por su confiabilidad y facilidad para hallar con éxito la canasta rival. El grupo dirigido por Jordi Juste transforma 85,5 puntos de media y se sitúa sexto en el ranking de clubes que más anotan de todo el campeonato.

El elevado ritmo que el oponente imprime a su juego está sustentado a la perfección por sus jugadores de perímetro. Gerard Jofresa, con 12,6 puntos convertidos por partido y un porcentaje de acierto desorbitado en el triple, es el principal referente de los suyos.

El entrenador del Palmer Basket, Lucas Victoriano, ha valorado el choque ante los medios de comunicación. El preparador argentino ha manifestado: “Sabemos que Tizona Burgos juega a un ritmo de baloncesto muy alto, les gusta jugar a muchas posesiones; tienen grandes tiradores”.

Victoriano ha recalcado: “Va a ser imprescindible estar muy concentrados en defensa; tendremos que bajar sus promedios de anotación para tener opciones”. El técnico ha apuntado: “Tenemos una oportunidad muy buena; una victoria nos permitiría ver a más equipos por debajo de nosotros”.