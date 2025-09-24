No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de septiembre, los seguidores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 260 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo Tomás no ha dudado un solo segundo en instalarse en la Casa Pequeña. Una acción que, como era de esperar, ha generado muchísima controversia. Sobre todo si nos centramos en Luisa, puesto que no le ha hecho gracia que Tomás haya dado ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Eso hace pensar a Tomás que Luisa, a pesar de todo lo vivido últimamente, se arrepiente muchísimo del pasado. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Rafael es absolutamente incapaz de contar a José Luis de quién es, en realidad, el bebé que está esperando Adriana. Por si fuera poco, cuando ella se reúne personalmente con el duque, éste no duda en suplicarle algo que deja a la joven completamente descolocada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al hecho de que le cuente la verdad a la mayor brevedad posible. Una acción que podría traer graves consecuencias a su círculo más cercano, en mayor o menor medida.

¿Qué sucede en el capítulo 261 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Alejo y Luisa han dado el importantísimo paso de instalarse en su nuevo hogar. Eso sí, ella no lo disfruta tanto como esperaba, y todo como consecuencia de la presencia de Tomás en casa.

Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Por si fuera poco, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Adriana ha dado el importantísimo paso de desvelar al duque toda la verdad respecto a la identidad del padre de su hijo. Como es de esperar, su reacción escamará a Rafael. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.