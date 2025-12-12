Tamara Falcó saca los colores a Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’ por un error en su libro

Isabel Preysler se ha convertido en la protagonista de la noche del jueves en El Hormiguero, robándole incluso el foco a Dan Brown, escritor que era el invitado de la noche. La ‘reina de corazones’ ha estado presente en la tertulia de los jueves, en la que ha compartido mesa con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y con su hija Tamara Falcó. Aunque ha estado muy activa, parece que esta colaboración ha sido puntual, siendo una forma de promocionar su libro de memorias, publicado el pasado mes de octubre.

Motos ha dado la oportunidad a los colaboradores de hacer una rápida entrevista a la invitada, pero ha sido Tamara la que ha aprovechado el momento para hacer una comprometida pregunta sobre este libro a su propia madre, dejando a la luz un error que algunos lectores han podido ver en una primera edición. Tal y como ha desvelado la marquesa de Griñón, el error ha estado en el nombre de uno de sus novios, al que Isabel no recordaba mucho.

«No se acordaba cómo se llamaba mi novio americano y lo llamó como a su perro», ha contado Tamara entre risas. Isabel pronto ha querido matizar eso, dejando claro que ese error se ha arreglado: «En la segunda edición ya se corrigió», por lo que la primera tiene algo muy especial para que los que la hayan comprado puedan presumir de ellos.

Este novio, del que pocos se acuerda, se llamaba Kevin, pero su perro se llamaba Collin, por lo que la socialité en un primer momento recordó ese nombre. Queda claro que este chico no dejó gran huella en la familia.

No fue la única pregunta que Preysler tuvo que contestar. «¿Ahora que te sientes libre de hablar de todo, ¿hay algo que desearías haber hecho distinto?», preguntaba Tamara a su madre, a los que ella quiso responder escapándose: «No puedo decir que todo lo he hecho bien, hay cosas que las haría de otra forma».

Las memorias de Isabel Preysler

Esta nueva entrevista llega apenas unos días después de que pasase por el programa de Pablo Motos como invitada principal, por lo que ha tenido oportunidad de volver a promocionar este libro. En Mi verdadera historia cuenta cómo ha sido su vida, desde que era una joven en Manila (Filipinas) y por qué sus padres decidieron que estudiase en España después de tener una aventura con un novio de familia adinerada en su país.