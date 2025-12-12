‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 12 de diciembre

En el competitivo mundo de la televisión nocturna, donde cada punto de audiencia cuenta como oro en polvo, ¡De Viernes! tiene a una invitada con la que espera seguir luchando por el liderazgo contra la semifinal de La Voz, que se podrá ver en Antena 3 en el mismo horario. Su arma secreta será una entrevista con una de las actrices más queridas de nuestro país, que en los últimos días ha sido portada de revistas y protagonista de otros programas, siendo Y ahora Sonsoles el espacio que sacó a la luz este asunto.

Fedra Lorente, la eterna Bombi del Un, dos, tres… responda otra vez, se sentará por primera vez en un plató de Telecinco para abrir su corazón sobre la estafa que ha sumido su vida en el caos. Como decimos, ya lo hizo para el programa de las tardes de Antena 3 y para la revista SEMANA. Sus problemas económicos llegan tras la muerte de Miguel, su marido, que durante años le ocultó la estafa en la que había caído durante décadas.

Tras la muerte de su marido todo ha salido a la luz, pero ahora los problemas económicos hacen que la actriz esté en una situación muy delicada, tanto que incluso podría perder su casa, aunque se está preparando para venderla y mudarse a una más modesta. Según parece, su gran preocupación es no dejar deudas a su hija, que nada ha tenido que ver en todo este asunto y ha sido la que ha descubierto los problemas en los que estaba metido su padre.

Santi Acosta y Beatriz Archidona, ayudados por su equipo de colaboradores, tratarán de encontrar respuesta a todas las preguntas que ahora mismo hay sobre la mesa: ¿Quién fue el estafador que enredó a Miguel Morales en una trama de falsas promesas románticas y engaños financieros? ¿Cómo se ejecutó el timo paso a paso, aprovechando la vulnerabilidad de un hombre mayor? ¿Cuál es la situación económica real de Fedra en estos momentos, con deudas acumuladas que amenazan su estabilidad? Y, sobre todo, ¿qué planes tiene la actriz para salir del pozo, si es que hay luz al final del túnel?

Por el momento, De Viernes se guarda los nombres del resto de invitados, que seguro que los habrá, para luchar contra La Voz. La semana pasada Antena 3 decidió emitir una reposición del programa con motivo del puente de la Constitución, lo que aprovechó en espacio del corazón para liderar con gran diferencia, aunque habrá que esperar para saber qué ocurre hoy, viernes 12 de diciembre.