‘Animal’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Luis Zahera en Netflix?

Luis Zahera vuelve a la carga con un papel que cambia por completo a los que nos tiene acostumbrados últimamente. En Animal deja atrás la violencia y las armas de As bestas, Vivir sin permiso y Entrevías, para convertirse en un veterinario de pueblo que ama a los animales, aunque tiene un carácter gruñón y cascarrabias que le convierte incluso en más querido. En los capítulos de esta ficción tendrá que acostumbrarse a vivir en un mundo completamente distinto al suyo, pero al que debe amoldarse para no acabar en la ruina económica y al que le ayudará su sobrina.

Zahera vuelve al rural gallego, como en As bestas, pero esta vez será una persona más calmada, aunque con problemas que le persiguen, pero esta vez son los que nos podrían ocurrir a cualquier. Su vida pasa por su dedicación completa a los animales, siendo veterinario rural, lo que le exige estar de guardia las 24 horas para atender en las granjas y criaderos de la zona. Aunque no entiende otra forma de ganarse la vida, la despoblación y la subida de precios hace que sus clientes le paguen mal y tarde.

Las facturas se amontonan y debe tomar una decisión para cambiar el rumbo de su vida. Ahí entra en juego Muxía, su sobrina, a la que interpreta la actriz Lucía Caraballo. Ella es completamente distinta a su tío, siendo una joven de la generación Z que vive enganchada a las redes sociales, aunque comparte con él el amor por los animales.

Cuando consigue llegar a dirigir un centro de animales en una ciudad, piensa en su tío para cubrir el puesto de veterinario. Aunque en un principio no quiere aceptar, la necesidad de un sueldo fijo le hace aceptar, aunque no será nada fácil.

Sus nuevos compañeros de trabajo serán jóvenes urbanitas que podrían vivir en un planeta completamente distinto al suyo, pero deberá amoldarse a ellos para poder continuar. Pero lo peor llegará con los clientes, ya que los dueños de los animales se comportan como padres de sus mascotas, siendo lo opuesto al mundo de las granjas de las que él viene.

La serie consta de nueve episodios, que cada uno cuenta con una duración de media hora, por lo que supone un plan perfecto para ver en un fin de semana. Seguro que eso hará que en su primer fin de semana se coloque como una de las series más vistas del catálogo de Netflix en España.