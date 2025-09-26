El famoso chef español que le negó una mesa al Rey Juan Carlos: «Pensé que era Carlos Latre»

Negar una mesa en un restaurante suele ser algo habitual cuando el local está completo. Es algo que a todos nos ha pasado. Esperamos a última hora para reservar y cuándo llamamos nos encontramos con un «no» como respuesta. Nos toca entonces buscar otro restaurante en el que comer. Algo que puede ser habitual, incluso para quienes son o han sido los máximos representantes de un país, ya que un famoso chef que todos conocemos le negó al Rey Juan Carlos una mesa en su restaurante y la anécdota ya se ha hecho viral.

Ya hace cinco años desde que el Rey emérito se fuera a vivir a Abu Dabi, sin embargo en los últimos años ha vuelto de vez en cuando a España, principalmente para participar en regatas. Y precisamente, parece que en uno de esos regresos, quiso ir a comer al restaurante de Pepe Rodríguez, uno de los cocineros más conocidos del país y rostro imprescindible de Masterchef, pero la respuesta de este fue una negativa porque por lo visto no tenía mesas libres. El ex monarca aceptó sin más que no le pudiera hacer un hueco, pero la cosa no quedó ahí ya que Rodríguez ha explicado que primero pensaba que era todo una broma y que en lugar de hablar con Juan Carlos, estaba hablando con el famoso imitador Carlos Latre.

El chef que negó una mesa al Rey Juan Carlos

Todo sucedió en Illescas, la localidad toledana donde Rodríguez dirige su restaurante El Bohío, que desde hace años es una referencia gastronómica. Aquella noche, según relató el propio chef a las cámaras de Europa Press, no había manera de encajar a nadie más porque las reservas estaban cerradas con meses de antelación. En medio de ese panorama recibió una llamada inesperada que creyó, en un primer momento, que se trataba de una broma. Lo curioso es que el supuesto bromista no era otro que el propio rey Juan Carlos. Pepe pensó que al otro lado de la línea estaba Carlos Latre, el humorista que tantas veces ha imitado al monarca, y por eso respondió con total normalidad: no había sitio libre. La historia no terminó ahí, porque las consecuencias llegaron poco después, aunque con la misma mezcla de humor y naturalidad con la que Rodríguez se la toma a día de hoy.

El chef relató que la escena ocurrió durante las fiestas de Illescas, un momento del año en el que el restaurante se colapsa. «Estábamos llenos desde tres meses antes», explicó en sus declaraciones que fueron recogidas por el programa de LaSexta Aruseros. En ese contexto recibió la llamada de “Juan Carlos”. Para el chef, era imposible pensar que de verdad se trataba del rey, así que su cabeza le jugó una pasada y de buenas a primeras su reacción fue la de pensar que era el mencionado imitador así que no se lo tomó muy en serio.

Con naturalidad, le explicó que no quedaban mesas disponibles y que poco podía hacer. Al otro lado, la voz respondió con amabilidad: «Perdone, no pasa nada». Pepe siguió convencido de que aquello era una broma que terminaría con las risas de Latre confesando el truco, pero lo que llegó fue una sorpresa aún mayor ya que tras colgar el teléfono recibió otras llamadas que confirmaron que sí: había hablado con el Rey Juan Carlos.

La advertencia de su jefa

Tras el «no» a Juan Carlos, Pepe Rodríguez cuenta que el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez la voz al otro lado era la de su jefa, Macarena Rey, productora de Masterchef. Le dijo con seriedad que había cometido un error: «No le has dado mesa al rey Juan Carlos». Pepe, aún incrédulo, respondió lo mismo: el restaurante estaba completo y no había manera de improvisar una mesa sin desplazar a otros clientes.

Él mismo lo explicó después con un razonamiento sencillo: «Imagínate que estás con tu pareja cenando y te quito para que cene Juan Carlos». Una frase que resume bien su filosofía de respeto hacia los clientes y su sentido de justicia, más allá de títulos o nombres ilustres. Para Rodríguez, todos los comensales merecen el mismo trato, incluso si al otro lado del teléfono se encuentra un rey.

En definitiva, lo que ha sucedido con este chef y el Rey Juan Carlos, muestra a un Rodríguez fiel a su estilo: cercano, directo y con un punto de humor. No trató de disimular ni de dar una versión edulcorada, sino que narró lo ocurrido tal y como lo vivió, con la naturalidad de alguien que se toma las cosas con filosofía.

La historia también refleja el respeto que mantiene por su trabajo y por quienes confían en su cocina. En tiempos donde los privilegios suelen abrir puertas, Rodríguez demostró que su restaurante se guía por la igualdad así que son muchos los que aplauden a este chef que negó la mesa a todo un Rey.