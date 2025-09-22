El restaurante de carretera recomendado por la Guía Repsol donde comes como un rey por menos de 12 euros

Por menos de 12 euros puedes comer como un rey en este restaurante de carretera recomendado por la Guía Repsol. Es hora de cuidar al máximo todo lo que comemos y de buscar zonas en las que disfrutaremos de una serie de elementos que pueden ser esenciales. La buena comida es la excusa perfecta para viajar por España, en especial cuando estamos ante una serie de novedades que nos hacen descubrir lo mejor de una gastronomía auténtica.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que serán esenciales y que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por un restaurante de carretera. De esos que vienen de paso, pero pueden acabar de darnos aquello que queremos y más. Un lugar en el que descubriremos lo mejor de una forma de cocinar que nos distingue. Cerca de Madrid, en la España más profunda y auténtica, nos puede estar esperando un lugar en el que disfrutar de un buen plato de comida que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Comes como un rey por menos de 12 euros

Los restaurantes de carretera más auténticos son los que consiguen crear un menú del día de los de toda la vida por mucho menos. En realidad, gracias a nuestra gastronomía más auténtica, esa que se sirve de los platos de cuchara, podremos descubrir lo mejor de este tipo de comidas espectaculares.

Esos potajes que mezclan lo mejor de la Tierra en una sola cucharada pueden ser la excusa perfecta para perderse en busca de un restaurante de carretera, por el que merece la pena que pasemos. Son días de aprovechar al máximo este tipo de descubrimientos que sabemos que acabarán siendo una realidad.

Es momento de comer bien por una cantidad de dinero que nos sorprenderá. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este viaje que llevamos tiempo aplazando, quizás nos acabe descubriendo un lugar que puede ser una auténtica joya en todos los sentidos. Si estás buscando un restaurante de carretera, bueno y barato, este lugar es de los pocos que por menos de 12 euros puedes comer como un rey.

Este restaurante está recomendado por la Guía Repsol

La Guía Repsol nos descubre los mejores restaurantes de nuestro país, aquellos que deben ser una parada obligatoria en nuestros desplazamientos. En este caso, vamos a descubrir un extra de buenas sensaciones de la mano de un tipo de lugar que puede ser esencial.

Tal y como se presenta este restaurante abierto las 24 horas: «El Restaurante Asador las Esparteras se encuentra ubicado en el km 47 de la Autovía de Extremadura, A5. A poco más de media hora de Madrid y en medio de una de las Denominaciones de Origen con más proyección D.O. Méntrida».

La Guía Repsol le otorgó un Sol, algo que no es casualidad: «Numerosos jamones cuelgan sobre la barra abierta 24 horas, hornos de leña asan a la manera tradicional corderos lechales y cochinillos, y una sorpresa mayúscula espera en su bodega, que guarda algunos de los vinos más célebres y caros del mundo entre más de medio millar de referencias. Con ellas puedes armonizar en dos grandes comedores una extensa carta de comida directa y sencilla que recoge buena parte de los clásicos de nuestra gastronomía».

Los comentarios de los clientes satisfechos en Google no dejan lugar a dudas: «Restaurante de carretera galardonado con un “sol”. He estado tres veces, y las tres me atendieron rápido, con mesa reservada eso sí. Comida de calidad y deliciosos postres caseros. Rico el café también. El local está decorado con gusto y es acogedor. Los “peros” son el ruido un poco alto, y los servicios bastante sucios, (entendiendo que cada día pasa mucha gente por allí). Volveré siempre que pueda». O «Es un restaurante de carretera que ofrece raciones y bocadillos. El servicio es rápido y profesional. Siempre paramos aquí de regreso a casa y el éxito está asegurado vayas a la hora que vayas. Está galardonado con un “sol” de la guía Repsol. Recomendable 100%.

¡Un restaurante de carretera que ofrece de todo! Desde unos bocadillos de jamón ibérico espectaculares para comer en barra, como uno de los mejores corderos y cochinillos que he comido (sus especialidades, por cierto). Platos con muy buen producto de la tierra. Aunque hay que esperar si no has reservado, el servicio es muy rápido y merece la pena la espera. Además, el restaurante ofrece una carta de vinos espectacular y productos gourmet para poder comprar. Todo un museo culinario».