Deja 12€ de propina y la respuesta del restaurante sorprende a todo el mundo: «Me ha parecido raro»

En España ni es común ni obligatorio dejar propina en un restaurante, por lo que las normas sociales para los clientes y los camareros en estos casos no están del todo definidas.

Por ejemplo, en Estados Unidos las propinas sí que forman parte del salario de los camareros. Sin embargo, en nuestro país también hay gente que decide dar una pequeña cantidad extra como reconocimiento al servicio que han ofrecido.

Se supone que es un gesto de buena voluntad que el comensal realiza sin esperar nada a cambio. Ahora bien, ¿qué pensaríamos si después de dejar una propina nos cobrasen un café?

Esto es lo que ha relatado el empresario catalán Sergio Lucena, que acumula miles de seguidores en su cuenta de TikTok (@lucenalife). En la red social ha compartido su experiencia, lo que ha generado un debate viral al respecto.

¿Hay que esperar algo a cambio por dejar propina en un restaurante?

Todo ocurrió durante una cena por el Día de San Valentín en la que Lucena acudió a un restaurante junto a sus hijos.

Según relata en su vídeo, el gasto total de la cena fue de 188 euros, y al pagar, decidió dejar una propina nada desdeñable.

«Voy a cenar con mis hijos por San Valentín. Nos gastamos 188 euros, le doy 200 euros al camarero y le digo que se quede el cambio», explicó.

Hasta aquí, todo transcurría con normalidad. Pero la sorpresa llegaría después, cuando decidieron continuar un poco la velada.

«Alargamos un poquito la cena, pido un café solo que no sé lo que costaría y cuando me lo trae me pide que se lo pague», comenta Lucena en su vídeo.

Aun así, el empresario ha dejado claro en varias ocasiones que no esperaba que el café fuese gratis, pero sí le resultó llamativo que no tuvieran un gesto con él, tras haber dejado 12 euros de propina.

Lejos de mostrarse molesto, Lucena insiste en que el servicio recibido fue excelente y que no tuvo problema en pagar el café: «¿Me parece bien? Me parece bien. Yo le había dado doce euros de propina que me parece poco, pero no sé yo si como camarero me habría cobrado a mí mismo el café».

«Me ha parecido raro, lo he pagado encantado, el café estaba buenísimo, el servicio, todo… Pero el gesto me ha parecido raro», añadió.

Debate en las redes sociales sobre los restaurantes que no invitan al café

Su historia ha generado una fuerte división de opiniones en las redes sociales. Mientras muchos usuarios creen que el local debería haber invitado al café como gesto de cortesía, otros han recordado que la propina no obliga al establecimiento a regalar nada.

Quizás el mejor resumen lo ha realizado un empresario de la hostelería en los comentarios del vídeo de TikTok.

El hombre ha recordado que lo más probable es que la decisión de invitar no dependiera del camarero, que al final sólo es un empleado.

«Como propietario creo que puedo responder. Yo como jefe estás invitado, pero mi trabajadora lo tiene que cobrar o avisarme a mí», ha defendido.