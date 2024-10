Se van sin pagar la paella y la respuesta del restaurante se ha hecho viral: ha emocionado a toda España

Imagina ir con un grupo de doce amigos a comer una buena paella en la costa malagueña, disfrutar del trato recibido y cuando llega el momento de pagar la cuenta del restaurante encontrarse con una grata sorpresa: el tique era muy inferior a lo que esperaban.

Esto es lo que les pasó a unos comensales en El Palo (Málaga) concretamente en el restaurante Narval y la historia se ha hecho rápidamente viral gracias a la publicación en redes sociales de @soycamarero.

Cuando los clientes se dieron cuenta de que el motivo por el que habían pagado tan poco dinero es que al restaurante se les había olvidado incluir la paella que habían comido, quisieron contactar con los dueños para abonarla, pero la respuesta del local ha emocionado a toda España.

Hacen un ‘sinpa’ y la respuesta del restaurante se hace viral en redes

Hay restaurantes que, literalmente, tienen a la más alta nobleza entre sus comensales, pero hay otros que consiguen ese título gracias a la bondad de los clientes y de los dueños.

Los propios protagonistas de la historia cuentan cómo ocurrió todo en el restaurante Narval: «Al día siguiente comentamos que nos había parecido muy barato, comprobamos el tique y vimos que no nos habían cobrado una paella para seis personas. Se lo comentamos al restaurante para abonarles la cantidad y esta fue su contestación».

La respuesta de los dueños del restaurante malagueño no se hizo esperar: «No se preocupe por el importe de la paella, haría falta más gente tan honrada como usted. Ayude si le parece a alguien que lo necesite, que duerma en la calle o a quien usted vea conveniente. Si no es ninguna molestia para usted, claro. Muchas gracias, de verdad. Estaremos encantados de recibirle otra vez en el restaurante».

La carta del dueño de un restaurante que emociona a toda España

Este mensaje se ha hecho público gracias al famoso tuitero @soycamarero, que suele denunciar las malas condiciones laborales de muchos camareros en España.

La historia ha cautivado a todos los usuarios en redes sociales y acumula más de 245.000 visitas, 10.000 Me gusta y 2.148 republicaciones. En casi todos los comentarios destacan cómo esta pequeña anécdota les ha emocionado.

Más allá de esta pequeña historia, El Narval es uno de los restaurantes con mejores reseñas de la zona: «Muy recomendable y el trato súper familiar. Regresaremos cuando volvamos a visitar Málaga. Está a pie de playa».

En la misma línea se mostraron otros comensales: «Todo el personal es encantador y de trato cercano. La comida buenísima y barata. Detallazo lo de los chupitos. Volveremos».