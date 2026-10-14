Los chef coinciden: «Los huevos rotos más buenos no se hacen con jamón o chorizo, sino con gambas y 30 mililitros de brandy»

Los huevos rotos son uno de esos platos tradicionales que demuestran que no hace falta complicarse demasiado en la cocina para disfrutar de un plato delicioso. El jamón ibérico, el chorizo o los pimientos suelen ser los acompañamientos más habituales, pero existen otras alternativas capaces de transformar por completo esta receta. Una de ellas apuesta por las gambas al ajillo y un ingrediente que marca la diferencia: el brandy.

La receta, compartida por la cocinera Arantza, es una alternativa interesante para quienes quieren salir de las preparaciones más habituales sin renunciar a la esencia de los huevos rotos de toda la vida. Además, sus ingredientes son fáciles de encontrar y la elaboración es muy sencilla.

Huevos rotos con gambas y brandy

La receta mantiene la combinación clásica de patatas y huevos, pero añade gambas al ajillo para aportar mayor profundidad. Según la preparación compartida por la cocinera, se necesitan 500 gramos de gambas, una patata grande y dos huevos. A estos ingredientes se suman tres dientes de ajo, dos guindillas secas, perejil fresco, sal, aceite de oliva y 30 mililitros de brandy

El primer paso consiste pelar la patata y cortarla en rodajas muy finas con una mandolina. A continuación, conviene lavarlas varias veces hasta que el agua salga limpia y transparente. Después, se secan cuidadosamente con papel de cocina antes de freírlas. Las patatas se fríen en varias tandas en abundante aceite, a unos 150 grados, hasta conseguir un acabado dorado y crujiente. Cuando estén en su punto, se sacan de la sartén y se colocan sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. La cocinera recomienda añadir la sal al final, mientras se preparan los demás ingredientes que acompañarán a estos huevos rotos con gambas. El siguiente paso consiste en pelar las gambas y laminar los dientes de ajo. En una cazuela con un poco de aceite, calentado a una temperatura de entre 150 y 160 grados, se incorporan las guindillas y el ajo. Cuando éste último empiece a dorarse ligeramente por los bordes, se añaden las gambas junto con una pizca de sal. Después de unos 30 segundos, se les da la vuelta y se agrega el brandy. Se deja cocinar todo durante aproximadamente un minuto para que el alcohol se evapore y los sabores se integren. A continuación, se apaga el fuego y se incorpora el perejil fresco picado. Para terminar, llega el momento de freír los huevos, uno a uno, utilizando el mismo aceite de las patatas. Durante los primeros 15 segundos, se aconseja verter un poco de aceite caliente sobre la clara para favorecer su cocción. A la hora de emplatar, se pone una cama de patatas crujientes, se colocan los huevos encima y se remata con las gambas al ajillo.

Huevos rotos con pulpo

#cocinafacil #cocinacasera #recetasfaciles #pulpo ♬ Is It Love – Loreen @octopussblack 🍳 HUEVOS ROTOS CON PULPO 🐙 ♨️ ¿Como son tus huevos favoritos? 🍽️ cuéntamelo en comentarios 💬 🍳🐙 Uno de mis platos favoritos son los huevos fritos con patatas, huevos con puntilla y con patatas con corte de bastón. Luego vienen los complementos en forma de jamón, pimientos, chorizo, pero si le ponemos un pulpo con ajada gallega, no os lo podríais imaginar lo exquisito que está. 📝 Ingredientes: 🔸Pulpo cocido 🔸 Patatas 🔸 Huevos 🔸 Ajos 🔸 Pimenton de la Vera 🔸Oliva Virgen Extra 🍲Elaboración: 🔹 lo primero, es cortar unas patatas en bastones, las freímos y 🔹 freímos, además 2, 3 o cuatro huevos, los colocamos encima de las patata, y los rompemos, mezclando todo bien 🔹 acto seguido pasaremos el pulpo previamente cocido por la plancha para tostarlo bien y luego colocarlo encima de la mezcla de patata con huevo. Lo cortamos 🔹 hacemos una ajada gallega que básicamente es sofreír unos ajos a fuego lento y antes de que se doren, apagamos el fuego y añadimos el pimentón, mezclamos bien y dejamos reposar un par de minutos para que el pimentón caiga abajo. Echamos por encima de las patatas solo el aceite y los ajos 🔹 ¡Listo para probar este espectacular plato! 🤤 ¡Déjame tus preguntas o comentarios! 🤔✨ . . . – 🧑‍🍳🔪 #recetasrapidas

Otra alternativa para dar una vuelta de tuerca a los clásicos huevos rotos es prepararlos con pulpo a la gallega. Para elaborarlo, necesitarás pulpo cocido, patatas, huevos, dientes de ajo, pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen extra. Primero, corta las patatas en bastones y fríelas hasta que queden doradas. Después, fríe los huevos y colócalos sobre las patatas. Rompe las yemas y mezcla ambos ingredientes para que se impregnen bien.

A continuación, pasa el pulpo cocido por la plancha hasta que esté ligeramente tostado y colócalo sobre la mezcla de patatas y huevos. Córtalo en trozos para facilitar que se reparta por todo el plato. El toque final lo aporta la ajada gallega. Para prepararla, sofríe los ajos laminados a fuego lento y, antes de que se doren demasiado, retira la sartén del fuego y añade el pimentón. Remueve y deja reposar un par de minutos para que el pimentón se deposite en el fondo. Por último, vierte sobre el plato el aceite aromatizado con los ajos, evitando incorporar los posos del pimentón.