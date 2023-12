El Supremo cierra la puerta a una condena a Abascal porque Sánchez no es un «colectivo vulnerable»

Las jurisprudencia del Tribunal Supremo cierran la puerta a la denuncia del PSOE para condenar por supuesto delito de odio a Santiago Abascal por sus palabras sobre Sánchez. El líder de Vox afirmó que «habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez». Las numerosas sentencias relacionadas con declaraciones similares aclaran que este tipo delictivo sólo se puede aplicar ante casos de «colectivos especialmente vulnerables». Hay fallos judiciales en los que se descartan delitos de odio en ataques directos a policías, a toreros o, precisamente, a partidos políticos.

Así lo concluyen varios expertos en delitos de odio con los que ha contactado OKDIARIO. Desde el Bufete Mas y Calvet explican que «para cualquiera que conozca la jurisprudencia, es imposible que incitaciones al odio contra un presidente del Gobierno o un partido político se puedan considerar un delito de odio. Porque no son colectivos especialmente vulnerables».

El abogado penalista José María de Pablo, del citado despacho, recuerda que «en primer lugar, cabe recordar que en nuestro Código Penal no existe el delito de odio, lo que existe es el delito de incitación al odio». «Odiar está feo, pero no es delito. Incitar al odio, a veces sí es delito», resume.

El artículo 510 del Código Penal, en resumen, castiga a quien incite al odio o la discriminación, violencia, etc. contra un grupo por su pertenencia a una raza, ideología, religión, sexo, orientación sexual, etc. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) precisan que, para que exista delito de incitación al odio, la acción debe dirigirse contra un colectivo especialmente vulnerable (una minoría discriminada por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, etc.)».

Por ejemplo, el Supremo ha descartado varias veces que exista delito de odio, por ejemplo, en publicaciones que atacaban a la policía, al mundo taurino, a un partido político… porque no son colectivos especialmente vulnerables o susceptibles de discriminación.

En este punto cabe preguntarse si Pedro Sánchez o el PSOE sujetos especialmente vulnerables, en riesgo de sufrir discriminación. El Supremo se inclina por considerar que no es así, a tenor de sus dictámenes recientes en casos como la denuncia a Santiago Abascal.

Por otra parte, el jurista De Pablo agrega: «Otra cosa es lo que nos parezcan las declaraciones de Abascal. A mí me parecen repugnantes. Pero ser un político maleducado que hace declaraciones repugnantes no es delito. De lo contrario, me temo, acabaría un alto porcentaje del Hemiciclo en prisión».

El PSOE mantiene su posición

A pesar de esta jurisprudencia, este martes el PSOE ha confirmado que presentará una denuncia contra Vox por las afirmaciones de Abascal sobre Sánchez. «Es un ejemplo claro de delito de odio», ha argumentado Patxi López, portavoz parlamentario socialista.

Esgrimir que llegará el día en que el pueblo quiera «colgar por los pies» a Sánchez no ha gustado en el PSOE y se llevará a la Fiscalía así como el «asedio» al que han sido sometidas en las últimas semanas sedes socialistas, como la de la madrileña calle Ferraz y en las que han participado representantes de Vox.

Según ha detallado, la denuncia se está ultimando y previsiblemente se presentará este miércoles. El objetivo es que el Ministerio Público adopte las decisiones oportunas si considera, como hace el PSOE, que estas conductas casan con las previstas en el Código Penal sobre los delitos de incitación al odio. Un articulado que incluye penas de cárcel de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

«Queremos que caiga sobre Abascal y Vox todo el peso de la ley y del Código Penal», ha esgrimido López. Tacha de «intolerable en democracia» que produzcan «actuaciones de acoso, amenaza y ataque a las sedes y a las casas del pueblo socialista». En su visión, palabras como las de Abascal contra Sánchez en el diario Clarín pueden «servir para justificar acciones violentas contra los enemigos de España», que es como, según ha denunciado, definen a los socialistas desde Vox. Además, afea que el PP ha sido «tibio» al condenar esas palabras.

Guillotina a Mariano Rajoy

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ha pedido al PSOE que prepare otra denuncia ante la Fiscalía a los políticos socialistas que en 2015 se fotografiaron con una guillotina y una imagen del ex presidente Mariano Rajoy como si hubiera sido decapitado.

Al subir a la tribuna para intervenir en el debate sobre la Ley de Amnistía, Abascal ha mostrado una imagen rescatada por OKDIARIO de una campaña de Juventudes Socialistas de la Vega Baja (Comunidad Valenciana) en la que se puede ver una guillotina a tamaño real y la cabeza de Rajoy.

«Aquí vemos la cabeza del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. ¡A la Fiscalía, Patxi López, a la Fiscalía!», ha reclamado Abascal.