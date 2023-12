Feijóo condena las palabras de Abascal: «Van en la misma línea de Sánchez de construir un muro»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmando que «habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez». «Estas declaraciones van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas», ha sostenido el líder de los populares.

Feijóo considera que Abascal le estaría haciendo un «gran juego» a la estrategia del presidente del Gobierno. «Desde nuestro partido las condenamos inmediatamente después de haberlas conocido», ha señalado, en alusión a las declaraciones del líder de Vox.

«Por tanto no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, los lamentamos profundamente. Y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un muro construido desde el Gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox», ha enfatizado.

Alberto Núñez Feijóo ha señalado también en una entrevista en La mirada crítica que las palabras de Santiago Abascal son «lamentables» y que no «merecen mayor consideración que su condena». «Esta es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez que parece ser le viene bien al señor Abascal», ha reiterado Feijóo.

Las palabras de Abascal

Santiago Abascal acudió a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Durante su estancia concedió una entrevista al diario Clarín, asegurando que «habrá un momento» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha «vendido» sus principios y «puede hacer cualquier cosa» para mantenerse en el poder, incluso «pisar las leyes» o «poner en riesgo la unidad nacional».

«Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa, sino que es un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios y, por lo tanto, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados, que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno», defendió.

En este sentido, el líder de Vox afirmó que «habrá un momento dado» en el que «el pueblo querrá colgarlo de los pies», al tiempo que defendió que Sánchez tendrá enfrenta a la «oposición contundente» de Vox. «No se le podía ofrecer nada. Distancia total con los socialistas», zanjó.

Feijóo intervendrá en el Congreso

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que intervendrá este martes en el debate en el Congreso para la toma en consideración de la Ley de Amnistía. Considera que debe dar voz a la «mayoría razonable» de la Cámara Baja frente a la «coalición reaccionaria» y que debe oponerse a la «tropelía» y el «atropello» de una medida de gracia que, a su juicio, «menoscaba la Constitución y es un fraude democrático». «Sánchez mintió a los españoles», ha indicado.

«La amnistía es corrupción política porque es conseguir el Gobierno de España a cambio de la impunidad judicial, es deteriorar las instituciones para evitar una alternancia política, porque aquel que acepta la corrupción, comete corrupción», ha esgrimido.