Puente frivoliza con las inundaciones que vuelven a amenazar a Valencia: «¿Mazón ha reservado ya mesa?»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a encender las redes sociales este domingo con un provocador mensaje que ha lanzado en X (antes Twitter), frivolizando con las inundaciones que vuelven a amenazar a Valencia por el grave temporal que va a azotar a gran parte de España y que ya ha provocado inundaciones en puntos como Zaragoza capital y su entorno metropolitano. La AEMET ha alertado de «peligro extraordinario» de inundaciones en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia entre la tarde de este domingo y todo el lunes. Y Puente lo ha retuiteado con este encabezamiento: «¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?».

Mientras cientos de miles de habitantes se encuentran atemorizados en la Comunidad Valenciana por una nueva alerta de inundaciones cuando aún no ha pasado un año de la devastadora DANA –más de 200 muertos–, Puente aprovecha esta amenaza meteorológica para frivolizar en contra del PP y, en particular, en contra del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón? https://t.co/HEHiYsu0qx — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 28, 2025

Ese primer mensaje de Óscar Puente ha generado una ola de respuestas en la misma red social, por parte de personas que han censurado lo que consideran que es un inaceptable comportamiento de un miembro del Gobierno de España. Lejos de rectificar, Puente ha llegado a calificar de «miserables» y «fachas» a quienes le han afeado su actitud. Lo ha hecho en otros mensajes que ha seguido publicando a lo largo del día.

«No os enfadéis, fachitas»

En tono chulesco, el ministro ha publicado otro tuit en el que asegura: «La gran tragedia mental de los fachas es que les pareció muy bien que Mazón estuviera en El Ventorro el día de la Dana, pero les parece muy mal este tuit». «No os enfadéis, fachitas», ha dejado escrito en otro mensaje en X.

No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta. https://t.co/ojrHS4xh3i — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 28, 2025

Cuatro horas después de su provocador mensaje inicial, Puente ha vuelto a la carga reincidiendo en el mismo sentido: «A veces escribo tuits que son auténticos detectores de miserables. En este caso, coinciden casi al milímetro aquellos a los qu eles pareció bien que Mazón estuviera en El Ventorro aquel día [el de la tragedia de la DANA], y les parece mal este tuit». Para echar más leña al fuego contra el PP, Puente remata el tuit con esta afirmación: «Como con los incendios del verano, les parecían mal mis tuits pero muy bien que los presidentes del PP estuvieran de farra mientras su tierra ardía». Todo ello obviando por completo la responsabilidad que afecta de lleno al Gobierno central, dadas las competencias compartidas tanto en incendios como en inundaciones.

Óscar Puente, sin embargo, no ha dedicado ningún tuit a aportar información oficial práctica a los que ya están resultando afectados por este episodio de lluvias torrenciales o los que están en alerta máxima por ella para las próximas horas. Pese a que es el responsable de las infraestructuras –redes estatales de carreteras, ferrocarril y aeropuertos–, sólo se ha limitado a rebotar en su cuenta de X un mensaje de Renfe en el que se indica que la compañía va a permitir cambiar y anular gratuitamente los billetes para los trayectos de tren que resulten afectados por estas lluvias torrenciales.

En Zaragoza, sin embargo, este domingo por la tarde se han producido graves incidencias por el temporal. Zonas urbanas inundadas y carreteras llenas de agua, entre otras afecciones, que han llegado a atrapar a decenas de vehículos que se encontraban circulando en el entorno de la capital aragonesa. Los servicios de emergencias han tenido que rescatar a ocupantes de vehículos que quedaron varados en carreteras inundadas. No ha habido mención alguna de Puente a estos sucesos.

Víctimas abandonadas por el Gobierno

Mientras tanto, los damnificados por la DANA de Valencia llevan casi un año esperando las ayudas estatales que les prometió el Gobierno de Sánchez. Según datos publicados este mismo lunes por medios de comunicación valencianos, 11 meses después de la trágica DANA el Gobierno del ministro Puente sólo ha pagado las ayudas de primera necesidad al 17,9% de las familias que las solicitaron. El 82,1% de las familias –unas 34.000– sigue sin percibir estas ayudas básicas para vivienda y enseres.

Todo ello se produce, además, el mismo día que un ciudadano ha vuelto a denunciar un nuevo fallo en un tren AVE, en este caso sin relación alguna con la meteorología. Según ha denunciado, el AVE en el que viajaba en la ruta Alicante-Madrid se quedó parado «en medio de la nada» a su paso por la provincia de Cuena «por una avería en los frenos».