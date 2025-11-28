El PSOE programa una charla sobre el uso de drogas en saunas mientras Ábalos y Koldo entran en prisión

El PSOE organizó este jueves por la tarde en Ferraz una charla sobre el uso de drogas en el sexo de la comunidad LGTBI. Esta ha sido la actividad principal del partido en su sede nacional mientras su ex secretario de Organización José Luis Ábalos, número dos de Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy, y Koldo García, custodio de los avales de sus primarias, eran trasladados a prisión de Soto del Real (Madrid) por corrupción.

«Hablemos claro de chemsex. Política útil frente a los nuevos retos de la salud sexual en el colectivo LGTBI», rezó el título del coloquio montado por el PSOE en Ferraz. Como intervinientes: Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del PSOE; Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE; Toni Poveda, director de Cesida; Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Palestino; Tina Belando, psicóloga del Comité VLC y Lucio García Fraile, médico.

El chemsex, según la guía del propio Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, es un término de origen británico, que surge de la fusión de las palabras chems (derivada de chemicals, en alusión a las drogas) y sex (sexo). «Se trata –explica el propio Gobierno de Pedro Sánchez– de un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias, vinculado a la cultura sexual gay. Se caracteriza especialmente por ser un consumo de drogas con fines sexuales, dando lugar a largas sesiones de sexo, que pueden prolongarse durante horas, o incluso varios días», señala el Ejecutivo.

«Las sesiones de chemsex pueden ser de uno-a-uno (con una pareja sexual ocasional o con una pareja estable), trío o sexo grupal. Pero también hay quienes lo practican en solitario, visionando material pornográfico o interaccionando online con otros consumidores, por ejemplo, a través de cámaras web», dice Sanidad.

Hoy a las 17:00h. en nuestra sede de Ferraz hablamos de Chemsex. Impacto y consecuencias. Prevención y salud pública.

«¿Quiénes lo practican? Se da entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. ¿Dónde se practica? Aunque lo más habitual es que tenga lugar en casas particulares, también se da en diferentes negocios dirigidos al público gay, como saunas, clubs de sexo, hoteles, fiestas en locales privados, locales con cuartos oscuros, festivales que disponen de áreas designadas para tener sexo, así como en zonas de cruising o encuentros sexuales al aire libre», añade de la guía.

Precisamente, saunas gays convertidas en prostíbulos formaban parte del negocio del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, quien, según declaró Koldo García a OKDIARIO este jueves en una entrevista exclusiva, financió la campaña de sus primarias con 100.000 euros en 2017. «Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias», reveló a este periódico el que fuera custodio de los avales del hoy líder del PSOE.

Preguntado sobre si finalmente Sabiniano aportó ese dinero, Koldo respondió así en la misma entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda: «Luego dijeron: ‘Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien’. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché», aseguró, en alusión a Pedro Sánchez y Paco Salazar.

Además, el colaborador de Sánchez en aquellas primarias desveló a este periódico que hubo «pitufeo» a través de «inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos» en aquel proceso interno, puesto estos «afiliados» o «simpatizantes» –a los que él contactaba– ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales.

Y sobre la cantidad total de dinero que acabó financiado aquella campaña de Sánchez por esta vía, Koldo apuntó: «Lo que decían es que se había conseguido un millón de euros. Pero yo no lo puedo decir, mis conocimientos no daban para estar en el departamento que llevaba los ingresos y las donaciones», afirmó.

«No tengo información»

Preguntado el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del Senado sobre la trama del PSOE, donde estaba obligado por ley a decir la verdad, el propio Pedro Sánchez fue incapaz de desmentir que su suegro proxeneta fuera donante del PSOE. «He sido claro en esta cuestión, si mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, no tengo información sobre ello, señoría, y desgraciadamente no puedo responder», se limitó a decir a pregunta del PP.