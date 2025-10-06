El PP pide al PSOE que muestre los justificantes de los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo

El Partido Popular ha exigido al PSOE mostrar los extractos bancarios y justificantes que expliquen el origen de los pagos en efectivo que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que recibieron tanto el ex ministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García. Según Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional del PP, para el presidente Sánchez no había presupuestos para los españoles pero sí «para repartir mordidas».

Después de que la semana pasada haya trascendido que la Benemérita ha detectado más de 95.000 euros de gastos sin justificar en las cuentas de quien fuera la mano derecha de Sánchez en Ferraz, Ábalos, también en las de su entonces asesor, Koldo, el PP ha pedido explicaciones al líder socialista del Ejecutivo.

Así, ha sido la propia Gamarra la que ha anunciado una batería de medidas que aplicará contra el propio Pedro Sánchez, empezando, en primer lugar, por pedirle que «comparezca de inmediato» para dar explicaciones sobre lo que sabía y conocía de la presunta trama que apunta a una ‘financiación en B’ dentro del propio PSOE.

«Que explique qué sabía él, qué conocía él de todo este dinero en efectivo que ha estado circulando de Ferraz a los ministerios, de los ministerios a Ferraz y de los ministerios a los bolsillos de sus dirigentes políticos», ha explicado.

En este sentido, la vicesecretaria de Institucional de los populares ha exigido también al PSOE que proceda a la publicación de los los extractos bancarios para justificar el origen del dinero en efectivo que, según el informe de la UCO, «había en Ferraz». «Que se publiquen también los justificantes de esos gastos en base a los cuales, se dice que se han entregado esas cantidades», ha detallado.

«Esos son los gastos de los que habla la UCO», ha proseguido Gamarra. «Si no puede ser convincente», ha asegurado en alusiones al presidente Sánchez, «ya que le ha cogido tanta afición a las cartas, que escriba una nueva carta y que sea la definitiva a los españoles convocando elecciones para que podamos hablar todos».

Peticiones de comparecencias

En rueda de prensa desde la sede nacional de los populares sita en la madrileña calle Génova, Gamarra también ha anunciado que su grupo en el Senado llamará a la comisión de investigación del caso Koldo a los dos gerentes del PSOE y a las dos secretarias encargadas de entregar las grandes cantidades de dinero a Ábalos y Koldo.

En concreto, el PP citará en la Cámara Alta a Mariano Moreno Pavón, ex gerente del PSOE en Ferraz, y a su sucesora en este cargo, Ana María Fuentes, para qué expliquen «cómo han funcionado» mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejercía y ha ejercido también como secretario general del PSOE.

Asimismo, los de Feijóo citarán a las dos secretarias del partido socialista, Celia Rodríguez y Covadonga Sanz, para que aclaren por qué «guardaban ese dinero y cuál era el origen del mismo». Según se ha preguntado Gamarra, en el PP quieren saber «dónde están los extractos de cuentas bancarias que pueden justificar el origen del dinero en efectivo que el informe de la UCO ha puesto encima de la mesa».

En este sentido, ha avisado también a los socios de Sánchez, en concreto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no puede seguir «guardando silencio» ante las informaciones sobre presunta corrupción que rodean al PSOE y donde, la presunta financiación ilegal del partido era para ellos «una línea roja».