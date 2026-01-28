El PP pide a Bruselas evaluar el uso de fondos europeos para mantener la red ferroviaria de España

El Partido Popular ha instado a la Comisión Europea (CE) a estudiar el uso de Fondos Next Generation que se han destinado al mantenimiento y modernización de la red ferroviaria de España. Desde el año 2021, aseguran que ADIF ha sido beneficiaria de más de 5.800 millones de euros. Desde el PP denuncian que apenas un 16% de los mismos se haya destinado a la conservación de las vías.

Tras los trágicos accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se han saldado con 46 víctimas mortales, la vicesecretaria del PP Europeo (PPE), Dolors Montserrat, lidera una iniciativa de su grupo en Bruselas para pedir al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que investigue la cantidad millonaria que se ha destinado para la conservación de las infraestructuras ferroviarias.

Junto al eurodiputado Borja Giménez, los populares europeos ponen en cuestión la cantidad millonaria que, desde el año 2021, ha recibido la empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. En concreto, más de 5.800 millones de euros, convirtiéndose en la mayor perceptora de fondos Next Generation del país.

En una pregunta parlamentarias por escrito registradas ya en la CE, reprochan que, de ese montante, un 84 % del gasto en alta velocidad se haya destinado a nuevas infraestructuras. Ello, frente al 16 % que se ha dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, «pese a que varias de las principales líneas superan ya los veinte años de servicio y soportan hoy un tráfico muy superior al inicialmente previsto».

Un «desequilibrio», aluden los populares, que ha desembocado «en un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y, recientemente, con una serie de accidentes e incidentes que ya se han cobrado víctimas mortales». Por ello, desde el PP europeo preguntan a la Comisión cómo valora que la mayor parte de los fondos europeos se hayan concentrado en nuevas infraestructuras en lugar de en el mantenimiento.

En una segunda pregunta parlamentaria, se aborda «el impacto de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura». Con ello, ahondan en los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que indica que la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024. Lo cual, critican que suponga un 22 % más que en 2023 y un 77 % más que en 2019 previo a la apertura del mercado.

Este fuerte crecimiento, dicen los populares, ha provocado un incremento de tanto de las frecuencias como de la circulación de trenes con mayor carga por eje, «intensificando la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad».

Ante este contexto, demandan a la CE evaluar si los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España «garantizan que los fondos» se hayan destinado de forma suficiente al mantenimiento, adaptación y modernización de la red ferroviaria, en coherencia con el fuerte aumento del tráfico.