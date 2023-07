Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, considera que Feijóo se equivocó al atacar a Vox durante la campaña y sugiere que el futuro del Partido Popular pasa por Isabel Díaz Ayuso. La ex dirigente popular cree que Feijóo se equivocó a la hora de abordar las elecciones generales «diciendo que prefería al PSOE» antes que a Vox. «Eso creo que es muy difícil de vender al electorado del PP, que en gran parte es el mismo de Vox». Aguirre ha elevado su crítica al afirmar que Génova ha caído en «la incongruencia» de decir que se va a «derogar el sanchismo» a la vez que pides el voto a «los sanchistas». La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha argumentado que la estrategia electoral debería haber sido la de dar «la batalla cultural como hizo Ayuso», por quien pasa el futuro del PP según Aguirre.

Esperanza Aguirre siempre se ha caracterizado por su implacable sinceridad. En esta ocasión, con el resultado del 23J aún caliente y sobre la mesa, la que fuera presidenta del PP de Madrid no ha dudado en cargar contra la campaña electoral que ha desarrollado Alberto Núñez Feijóo. La ex presidenta madrileña ha criticado que Feijóo dijese durante el tramo final de campaña «que prefería al PSOE que a Vox». Una estrategia que, a ojos de Aguirre, ha alejado a Génova de sus expectativas electorales.

Según el criterio de Esperanza Aguirre, el PP tiene que defender que Vox es un partido «perfectamente constitucional», que tiene opiniones diferentes a las de los populares pero con el que el pacto «es mucho mejor para España» que el del PSOE con Bildu. «Pues hemos dicho lo contrario, que nos gusta más Page que Abascal», ha lamentado la popular en un coloquio organizado por The Objective.

En este contexto, Esperanza Aguirre ha sostenido que el PP «debe seguir la estrategia de su expresidente José María Aznar de representar a todo el electorado que esté a la derecha del PSOE». Ha sido en este instante, cuando Aguirre ha sugerido que el futuro del PP deberá estar «en manos de Díaz Ayuso».

Frankenstein dos