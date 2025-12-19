El Gobierno de Page pagará por las nuevas mamografías de Talavera un 19% menos que el precio presupuestado

El Gobierno socialista de Emiliano García-Page pagará por las nuevas mamografías del área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) un 19% menos que el precio inicialmente presupuestado en esta contratación de «urgencia».

Así consta en el nuevo contrato que la Junta de Castilla-La Mancha licitó, con un polémico retraso revelado por OKDIARIO, después de que la clínica privada que prestaba este servicio por un precio todavía inferior cerrara de forma repentina a finales del pasado mayo.

Según el expediente de este contrato, al que ha accedido este periódico, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha resuelto adjudicar la realización de 36.000 cribados de cáncer de mama para el periodo 2026-2028 a la empresa Extremeña de Gestión Sanitaria y Especialidades Médicas, SLU, filial de la compañía Caser.

En concreto, el Gobierno de Page licitó este contrato el pasado octubre por 1.512.000 euros para cubrir un total de 36.000 cribados a un precio máximo de 42 euros la unidad, IVA excluido. Sin embargo, de las dos empresas que se presentaron a este concurso público, acabó imponiéndose la que ofreció un precio más bajo, esto es, a 33,95 euros la unidad.

Por su parte, la otra candidata, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, perteneciente al Grupo Quirón, realizó una oferta más cercana al precio máximo: 37 euros por cada cribado. Por tanto, el importe de adjudicación ha sido de 1.222.200 euros, IVA excluido, lo que supone 2.734.200 euros menos que la partida asignada inicialmente.

De esta manera, el Gobierno de Page pagará 33,95 euros la mamografía, un 19% menos que el precio máximo presupuestado: 42 euros por unidad. Se da la circunstancia de que en el anterior contrato, el suscrito en 2023 para su vigencia hasta 2028, pero que se incumplió por la espantada de la empresa adjudicataria en mayo, la Junta pagaba cada unidad por 22,59 euros a la clínica privada Centro Médico de Diagnóstico de Talavera.

Propuesta de adjudicación del nuevo contrato de mamografías en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo).

Ante ello, el PP denunció que estos cribados se contrataran a un «precio low cost», con las consecuencias perjudiciales que ello acabó generando para las pacientes, que dejaron de ser citadas: alrededor de 3.000, según porcentaje de asistencia, en datos de la propia Junta de Castilla-La Mancha.

Ahora, de nuevo, el Ejecutivo de Page ha optado por la opción más barata, en detrimento de la IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, sociedad del Grupo Quirón. Precisamente, este grupo es el que recibió el encargo improvisado del Gobierno de Page para realizar en estos meses (de octubre a diciembre) los 3.000 cribados pendientes de este año. Así las cosas, la Junta se decanta por otra empresa ajena al Grupo Quirón tras encargarle resolver la crisis de esas 3.000 mamografías que quedaron en el limbo.

El PP exige documentación

Este contrato exprés con Quirón no ha sido hecho público todavía por la Junta. De ahí que el PP de esta comunidad, presidido por Paco Núñez, haya presentado en las Cortes regionales una petición de documentación al respecto. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Juan Antonio Moreno Moya, ha exigido «copia de los contratos suscritos por la Consejería de Sanidad y el SESCAM, con la Clínica Quirón de Talavera de la Reina para la realización de mamografías del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Dirección General de Salud Pública durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025».

Según los pliegos del nuevo contrato, cada unidad de proceso incluye la «realización de mamografía de cribado: doble mamografía bilateral (dos proyecciones por cada mama, en total cuatro disparos del mamógrafo por usuaria)». Si el resultado de la mamografía de cribado no es concluyente, se procede a efectuar pruebas adicionales no invasivas: mamografía/s en proyección/es especiales, mamografía/s ampliada/s o ecografía/s. Y si el resultado inicial de la mamografía de cribado es BI-RADS 4 o 5, tiene lugar una realización de ecografía adicional.

También se contempla el traslado (ida y vuelta) de la usuaria desde su lugar de residencia a la unidad de exploración fija/móvil o desplazamiento de la unidad móvil al lugar de residencia; el material de oficina: papel, sobres y gastos de correos para los envíos de las cartas de citación y de resultados a la población diana, así como gastos de personal y recursos materiales.