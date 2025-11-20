El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proyecto para que los niños a partir de los 14 años «imaginen una nación ficticia» en la que nunca haya existido el dictador Francisco Franco para descubrir qué significa el «bien común». Esta actividad se enmarca dentro de los fastos por la muerte de Franco que ha programado el Ejecutivo socialista para los próximos meses.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha firmado un convenio con la Fundación Montemadrid y La Casa Encendida «para la organización de actividades culturales y pedagógicas sobre memoria, juventud y democracia en el marco de la celebración de los 50 años de España en Libertad».

Una de las actividades que ha puesto en marcha esta entidad es un taller titulado Imagina, debate y crea un país. Tal y como reza el documento firmado entre la entidad sin ánimo de lucro y la cartera del ex presidente de Canarias, la acción «invita a imaginar la creación de un país desde cero».

«Se articula como un espacio de reflexión crítica y creación colectiva en el que el alumnado explora conceptos como poder, identidad, ciudadanía y bien común», puede leerse en la resolución de la Secretaría de Memoria Democrática.

«Ejercicios prácticos» de memoria

La actividad se planteará «a partir de ejercicios prácticos» en los que los participantes «construirán, imaginarán y pondrán en marcha los cimientos de una nación ficticia». Todo ello con el objetivo de que se acaben «cuestionando los marcos que rigen la realidad política y social contemporánea».

Este proyecto, según se expone en el convenio firmado entre ambas instituciones, «está dirigido a grupos escolares de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional». Es decir, jóvenes a partir de los 14 años. La previsión es que se ponga en marcha entre los años 2025 y 2026.

Esta acción la ha creado un grupo artístico llamado Los Bárbaros, que se autodefine como un proyecto que aborda «conceptos en torno al poder, la imaginación y la identidad». «Su trabajo fluye desde lo cotidiano hasta lo inesperado y poético, creando espacios para el diálogo y diluyendo las fronteras entre la realidad y la ficción», puede leerse en la página web de La Casa Encendida.

Sus trabajos van desde «el espacio teatral, el espacio público» hasta «el del museo». «A lo largo de su trayectoria han seguido tres líneas de producción: obras de corte teatral, piezas-taller participativas y piezas únicas, creadas en espacios particulares, que ocurren una sola vez», puntualizan.

Precisamente, la Fundación Montemadrid, que gestiona La Casa Encendida, será la encargada de la «coordinación con las escuelas» así como de la «producción técnica» del taller que pondrá en marcha el grupo. Los Bárbaros colaboran habitualmente con esa entidad e incluso han sido «artistas en residencia de La Casa Encendida», como reza la página de la fundación.

El coste de este convenio se eleva hasta los 125.055 euros, en el que se incluyen tanto esta actividad como otras acciones culturales y pedagógicas sobre memoria, juventud y democracia. Concretamente, el taller para «crear una nación ficticia» implicará un desembolso de 20.227 euros para las arcas públicas.

Abuelo franquista de Sánchez

Todo ello se ha conocido después de que OKDIARIO desvelara que Mateo Pérez-Castejón Díaz, abuelo materno de Sánchez que fue denunciado por desertor del bando republicano y se pasó al bando nacional en la Guerra Civil, llegando a ser condecorado. El antepasado del líder socialista declaró que se alistó voluntario en el Ejército de Franco «con la idea de servir a la auténtica España».

El régimen de Franco premió al abuelo del presidente del Gobierno con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar por su arrojo en el frente. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo lo ha mantenido oculto durante todos estos años al frente de la administración central.