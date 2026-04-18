Los comunidad venezolana en Madrid arropa a Corina Machado: «Se me saltan las lágrimas al verla»

Miles de venezolanos han arropado a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que este sábado ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Los venezolanos residentes en España han acudido a la Puerta del Sol a celebrar la entrega del galardón de manos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La líder opositora venezolana, tras el acto, ha dedicado unas palabras a sus compatriotas que viven en España y que se habían trasladado a mostrar su apoyo. Corina Machado les ha agradecido el apoyo durante toda su trayectoria política en medio de un baño de masas en el centro de Madrid.

«Es una guerrera, estamos muy emocionados», cuenta una de las asistentes al acto a OKDIARIO. «Se me saltan las lágrimas al verla, llevamos mucho esperándolo», añade otra. Los asistentes con los que ha tenido la oportunidad de hablar este periódico han destacado la «paz» y «alegría» que les da pensar en una Venezuela libre.

La madrileña Puerta del Sol ha ofrecido este sábado una imagen para la historia. Abarrotada, llena hasta la bandera, convertida en un enorme altavoz colectivo reclamando libertad, democracia y Estado de Derecho. Reclamándolo para Venezuela, pero proclamándolo también en España frente al sanchismo. Isabel Díaz Ayuso y María Corina Machado han sido los símbolos de esta gran manifestación protagonizada por el éxodo forzado por la dictadura chavista de Venezuela.

Las decenas de miles de personas que han colmado hasta el extremo la Puerta del Sol han aclamado a Ayuso y a Machado, a las que han esperado durante horas mientras, en el interior de la sede de la Comunidad de Madrid, la líder regional presidía el solemne acto de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad a la líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, y la Medalla Internacional de la Comunidad al presidente electo del país caribeño, Edmundo González, exiliado en Madrid y que no ha podido acudir a esta ceremonia institucional por encontrarse hospitalizado –su distinción la ha recogido su hija pequeña, Carolina González.