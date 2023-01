La ley del sólo sí es sí impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha provocado casi 200 rebajas de condena de agresores sexuales. Este hecho está produciendo críticas desde el espacio progresista afín a Podemos. La última voz en pronunciarse en contra de esta normativa ha sido la ex juez y alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019 Manuela Carmena, que acusa a Montero de «soberbia infantil» por no querer modificar esta ley.

Carmena defiende a los jueces por aplicar correctamente la nueva normativa de los ataques de Irene Montero. «Evidentemente no es culpa de los jueces. Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia», ha afirmado Carmena en una entrevista sobre la rebaja de las penas a violadores.

«Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar», apostilla la ex alcaldesa de Madrid.

Manuela Carmena asegura no ser «partidaria de penas muy largas», pero reconoce que » en determinados delitos tiene que haber un espacio de castigo importante para que pueda producirse un cambio de conducta». «Pero si el objetivo de la ley era endurecer las penas tienes que rectificarlo porque te ha salido mal», advierte a la ministra Irene Montero en una entrevista concedida a El País.

Estas declaraciones cuentan con el apoyo del PP. La portavoz de la formación en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a «hacer caso» a Carmena para que rectifiquen con la ley del sólo sí es sí. «Esto no va de derecha e izquierda. Ya que no nos escuchan a nosotros, a ver si hacen caso a Carmena y rectifican», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Esto no va de derecha e izquierda. Ya que no nos escuchan a nosotros, a ver si hacen caso a Carmena y rectifican. Manuela Carmena: “No corregir la ley del sí es sí es soberbia infantil” https://t.co/LbypUXakdW — Cuca Gamarra (@cucagamarra) January 18, 2023

Críticas a Podemos

La ex magistrada arremete contra Podemos porque, a su juicio, la formación morada se parece «muchísimo» al resto de partidos. «Yo no me sentí muy vinculada al 15-M. En aquel momento estaba haciendo un programa de cooperación en el Congo y lo vi desde lejos. Me pareció un movimiento interesante, era esperanzador que hubiera gente joven con ganas de tomar medidas, pero se trataba de moficarlo todo, era demasiado abstracto», añade.

En la misma entrevista, Manuela Carmena asegura que lleva años sin hablar con el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias. A la pregunta de «¿Cuándo fue la última vez que habló con Pablo Iglesias?», la ex alcaldesa responde lo siguiente: «Cuando era alcaldesa y no quisieron aceptar que el equipo municipal lo pudiéramos hacer desde el Ayuntamiento. Esas conversaciones fueron en septiembre de 2018 y no he vuelto a hablar con él».

«Yo nunca pensé que lo que quería hacer fuera a generar la bronca terrible que generó en Podemos. Para mí, lo más importante era incorporar a muchas personas con gran capacidad, pero se entendió mal», indica.

Manuela Carmena no descarta participar en una campaña de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con su proyecto Sumar. «Una persona que ha sido alcaldesa durante cuatro años de una alcaldía, además, singular, abierta a la sociedad y progresista, tiene la obligación de explicar cuáles fueron los éxitos, los puntos débiles… y lo haría con gusto a todos los colectivos que quisieran reproducir algunos de aquellos elementos, pero solo desde esa perspectiva», especifica la ex alcaldesa de Madrid.