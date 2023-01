El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha recogido el guante que le ha lanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una amable entrevista en la que, mientras se hacía la manicura, invitaba a Inda a pintarse las uñas de «rojo permanente». «Yo la verdad es que no soy tan frívolo como tú, después de ver la entrevista que has dado a los compañeros del Huffington Post», ha respondido Inda y le ha lanzado un reto: «Yo me pinto las uñas de rojo si tú cambias la ley del ‘sólo sí es sí’».

«Las frivolidades se tienen que dejar al margen», y le ha propuesto un desafío: «Te propongo un reto, estoy dispuesto a, como tú me pides, pintarme las uñas de rojo permanente, tenerlas el tiempo que sea necesario, si tú cambias la ley del sólo sí es sí».

«Si endureces las penas para los delincuentes sexuales, para los depredadores, para los violadores, para los abusadores y para los seres más aberrantes que pueda haber en el planeta Tierra, que son los pederastas», Inda estaría dispuesto a pintarse las uñas.

«Y ahí queda el reto -ha insistido el director de OKDIARIO-, yo me pinto las uñas de rojo como tú me pides, pero tú, a cambio, modificas inmediatamente esta ley que ha provocado que los 24 millones de mujeres de este país no vayan con tanta libertad sino con mucho más miedo de lo que iban antes de esta aberrante ley», ha remachado.