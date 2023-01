Irene Montero: «¿Yolanda Díaz mi amiga? Si respondo será titular de OKDIARIO»

Irene Montero reconoce entre líneas que su relación con Yolanda Díaz no pasa precisamente por su mejor momento. Preguntada en una entrevista, la ministra de Igualdad ha comentado: «Tú lo que quieres son titulares para OKDIARIO. (…) ¿Yolanda Díaz es amiga? Es mi candidata. A ver, ¿amiga? Sabes lo que pasa, si digo ‘No es mi amiga’ es el titular y si digo ‘Es mi amiga’ también es titular. Menuda pregunta. No puedo responder».

La alto cargo de Podemos asegura que «ama» a Ione Belarra, con la que sí tiene total sintonía. Sin embargo, sobre la vicepresidenta Díaz pone tierra de por medio. Mide sus palabras porque todo lo que diga puede ser «un titular». El entrevistador, un presentador e influencer, afirma: «Os lo pongo muy complicado. Intenta salir del tema titular. Vamos a pasar de OKDIARIO». A lo que Irene Montero trata de acertar: «Es una relación [con Yolanda Díaz] de hace muchos años. Como todas las relaciones, a veces es más fluida y otras menos. Pero es una relación de hace muchos años».

Por otra parte, Irene Montero define a otros políticos. Del PSOE describe a Pedro Sánchez. «La primera palabra que me viene a la cabeza es presidente. Es una persona que en la distancia corta gana. Tiene una imagen fría y distante. Pero es un tío, bueno, una persona, que estamos hablando del presidente, que gana de cerca. Tenemos a veces diferencias y ahí las cosas no van tan bien». «¿Pedro se haría las uñas con nosotros?», le pregunta el entrevistador. «Le puedo decir que yo me lo he pasado bien», agrega Montero.

«Iceta es muy divertido y muy listo. Sobre todo, divertido. Siempre tenemos algún comentario en el Consejo de Ministros, que le tengo cerca. Belarra es una jefa fantástica. Te dice que hay que estar a las diez, y mejor que estés a las diez menos cinco. No es una tía autoritaria, pero sí es firme. Si te pide hacer una cosa la tiene que hacer. Es una persona súper sensible y cercana. Tenemos muchos años de amistad y tenemos mucha complicidad, muchas risas. Es de la filosofía de al mal tiempo, buena cara», relata en ElHuffPost.

Sobre el PP, Irene Montero esgrime que Alberto Núñez Feijóo le da «pereza». Sobre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoce que «no le conoce personalmente». «Hemos coincidido en actos públicos, pero nunca hemos charlado. No me gusta como político. Tienen una forma de hacer política tan cínica, él, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo… Dejan todo peor de lo que estaba y tienen la facilidad de decir que todos los políticos son iguales. Eso de seremos fachas, pero sabemos gobernar… No sabes gobernar, querido. Sois bastantes reaccionarios y los estáis demostrando en todo este tiempo. Decís que la gente vota mal cuando hay un gobierno que no os gusta», concluye la ministra.