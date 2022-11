El ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos Pablo Iglesias ha arremetido contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por no defender abiertamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la aplicación de la Ley del sólo sí es sí, que está permitiendo la reducción de condenas de agresores sexuales. «Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido», ha afirmado Iglesias.

El ex dirigente del partido morado ha querido denunciar en las redes sociales la «cacería» contra Montero por su nueva normativa. Iglesias también ha afirmado que la reducción de condenas por la nueva ley demuestra, a su juicio, «la degradación creciente de buena parte del periodismo» y que «la derecha judicial es un actor político».

La cacería de esta semana confirma 3 cosas: 1) La degradación creciente de buena parte del periodismo 2) Que la derecha judicial es un actor político 3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2022

Yolanda Díaz no ha querido pronunciarse sobre los ataques de Podemos y del Ministerio de Igualdad contra los jueces por la aplicación de la Ley del sólo sí es sí. La vicepresidenta segunda se limitó a pedir «prudencia» y en no generar «alarma social» con las consecuencias que está provocando la nueva normativa. En ningún momento defendió a Irene Montero tras la polémica generada.

«No generemos alarma social, el Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos a lo que diga el Tribunal Supremo. Doy por reproducida como si fuera una sala togada, todas las respuestas a estas preguntas», aseguró ha asegurado este viernes ante los medios antes de asistir en Valencia al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo.

«Están prevaricando»

El Ministerio de Igualdad ha rechazado asumir responsabilidades por la ley impulsada por Irene Montero. La ministra podemita acusó a los jueces de prevaricar porque, a su juicio, aplican la nueva normativa «de forma defectuosa». «El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley», afirmó este jueves la ministra de Igualdad.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha pedido este viernes a los medios que no informen de los recursos que están solicitando los «abogados de violadores» porque, en su opinión, «alarma mucho a las mujeres».

«Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones, como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres, y es lo que piden abogados de violadores, que quieren menos pena. De estas se están apreciando y muchísimas más, no», ha asegurado Rosell este viernes en declaraciones a los medios.