El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se niega a asumir responsabilidades por la Ley del sólo sí es sí, que está permitiendo la reducción de condenas de los agresores sexuales. Lejos de eso, ahora pide a los medios que no informen de los recursos que están solicitando los «abogados de violadores» porque, en opinión de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, «alarma mucho a las mujeres».

«Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones, como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres, y es lo que piden abogados de violadores, que quieren menos pena. De estas se están apreciando y muchísimas más, no», ha asegurado Rosell este viernes en declaraciones a los medios.

Además, la alto cargo de Igualdad ha negado que la Ley del sólo sí es sí tenga fallos, a pesar de que esté permitiendo las rebajas de condenas de los agresores sexuales y en algunos casos, excarcelaciones. «Los órganos jurídicos del Estado no apreciaron ninguna necesidad de añadir otra [disposición] transitoria a las que ya existen, porque en algunos casos se hubieran rebajado los mínimos», ha señalado. «Ofende a la inteligencia que se proponga una transitoria diciendo que no pueda ser retroactivo, eso nadie lo ha mencionado, salvo bulos, y no es posible constitucionalmente», ha señalado la dirigente podemita, magistrada de profesión.

«¡Jueces, fórmense!»

Desde que comenzara el goteo de reducción de condenas, el Ministerio de Igualdad ha intentado exculparse de la polémica provocada por la nueva normativa. Hace dos semanas, Irene Montero acusó de difundir «propaganda machista» a aquellos juristas que advirtieron de que su ley iba a derivar en revisiones. Este jueves fue más allá y acusó a los jueces de prevaricar porque, a su juicio, están aplicando de «forma defectuosa» la normativa. «El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley», aseguró Montero.

La número dos del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, licenciada en Filosofía, tuvo el desparpajo de instar a los jueces españoles a «formarse» para evitar que se reduzcan las condenas de los violadores. «¡Fórmense señores jueces, fórmense!», espetó la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género durante la última Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso.

«El problema es quién lee el Código Penal», señaló en alusión a los jueces. También les acusó de «no compartir» la visión del Ministerio de Igualdad de que «las mujeres no son objetos, son sujetos». «Lo único que hacen es reproducir lo que leen en medios de comunicación de derechas, esto es falta de rigor», apostilló.