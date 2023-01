Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, ha fracasado en su objetivo de que la ex alcaldesa Manuela Carmena le muestre su apoyo explícito en el arranque de la precampaña electoral. Tal como ha podido saber OKDIARIO, este lunes la jefa de la oposición a José Luis Martínez-Almeida hacía este lunes en un desayuno informativo a modo de puesta de largo de su proyecto de ciudad. Sin embargo, Carmena no ha querido ejercer de presentadora de su antigua pupila y ni siquiera ha acudido a ese evento en el Hotel Ritz.

Finalmente, el papel de presentadora finalmente ha corrido a cargo de su compañera de ticket electoral, Mónica García. La candidata a la Presidencia de la Asamblea de Madrid ha unido su destino a Rita Maestre y a diario se dejan ver juntas. El respaldo de Carmena en esa cita hubiera sido un golpe de efecto, sin embargo, la ex alcaldesa no ha accedido.

Entre Maestre, ex portavoz del Gobierno de Carmena, y Mónica García se acumulan los roces. OKDIARIO desveló documentos internos en los que la dirección local de Más Madrid, encabezada por la concejal, denunciaba que la organización a nivel regional se quedaba buena parte de los recursos económicos y veían «urgente» cambiar esta situación por una cuestión de «democracia».

Sin embargo, ahora Manuela Carmena vende muy caro su apoyo a Rita Maestre. En unas declaraciones en eldiario.es la ex regidora afirmó que no está ligada al grupo de Más Madrid, ni al de Recupera Madrid –los concejales carmenistas que se escindieron del grupo de Maestre entre discrepancias graves que llevaron ante la Justicia–. Carmena dijo que era «muy amiga» de Rita Maestre, pero marcó distancias. Sólo hay fotografías de ambas juntas este mandato cuando coinciden en actos del Ayuntamiento como San Isidro o la inauguración de su retrato oficial.

En este contexto, la ex jueza ha abierto de par en par las puertas de su taller textil solidario a la candidata del PSOE, Reyes Maroto. La ministra de Industria se fotografió con la ex alcaldesa para tratar de recabar su aval simbólico. También hizo lo mismo con el padre Ángel.

En el desayuno informativo, Rita Maestre trató de justificar que Carmena «va a apoyar todas las opciones que trabajan para cambiar el Gobierno de Madrid», porque «quiere aportar al cambio en la ciudad». Ante la sonada ausencia de Carmena, a pesar de su gran distanciamiento, Maestre declaró que Carmena «es una referencia, una persona con la que he aprendido y de la que he aprendido mucho de política y de la vida y una persona a la que quiero mucho». En todo caso, sus conversaciones no son ni mucho menos fluidas. La ex alcaldesa conserva relaciones con Mar Barberán una de sus más estrechas colaboradoras durante su mandato, que sigue en Más Madrid, y el también edil Miguel Montejo, hijo de Ignacio Montejo, uno de los compañeros del despacho de Abogados de Atocha que escaparon de la matanza como Carmena.

Maestre afirmó que el cariño que tiene a Carmena es la razón por la cual intenta «respetar lo máximo posible su voluntad de apartarse de la política y no verse arrastrada en cada titular o cada entrevista». La ex alcaldesa, por su parte, también le dejó en evidencia a su otrora discípula al decir que apostaba por que no se produjera la ruptura en dos partes de Más Madrid. Un divorcio que no impidió ninguna de sus dos posibles herederas, Marta Higueras y la propia Maestre.

En todo caso, Maestre auguró que Carmena «va a apoyar todas las opciones que trabajen para cambiar el Gobierno de la ciudad de Madrid». «Eso es lo que me transmitió, que quiere aportar al cambio en la ciudad de Madrid. Va a apoyar en todo lo que pueda para ello», agrega.

Aunque Carmena aseguró que se mostraba neutral entre Higueras y Maestre, esta última dice que «es un orgullo que aporte y que apoye también la candidatura de Más Madrid y que nos ayude con su experiencia de estos años de gobierno». Unas palabras que no cuadran con las declaraciones protagonizadas por la ex alcaldesa.

Gracias a la organización y a la asistencia de las Jornadas del Foro Juan Burgos. Ha sido un gusto participar hoy con la ponencia sobre independientes en política y cómo podemos contribuir al enriquecimiento del debate público y a la ciudadanización en los procesos electorales. pic.twitter.com/G6xqg3vfac — Marta Higueras (@MartaMHigueras) January 14, 2023

Por su parte, Higueras, que fue la teniente de alcalde durante el mandato de Carmena, también se encuentra muy distanciada de Carmena. Tras romper con Recupera Madrid –donde está Luis Cueto, sobrino político de la ex alcaldesa–, Higueras no encuentra encaje en las diferentes candidaturas. Tiene personas que vetan su presencia en Más Madrid, en PSOE y en Podemos-IU, por lo que actualmente las redes sociales sólo recogen muestras de sintonía con colectivos LGTBI y con el partido residual Por Un Mundo Más Justo, que podría integrarla como cabeza de cartel.