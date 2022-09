Resulta verdaderamente conmovedor comprobar cómo toda esta gente que venía a regenerar la democracia se mueve estrictamente por dinero. Lo de Más Madrid es el ejemplo más palmario de que han venido a lo que han venido y que sus apelaciones a dignificar la vida pública son un ejercicio soberbio de hipocresía. Y es que el equipo de Rita Maestre, la que fuera lugarteniente de Manuela Carmena, ha elaborado un documento interno en el que critica abiertamente a la dirección regional que encabeza la médico y madre, Mónica García. Y lo que dice Maestre no es poca cosa: «Digámoslo claro, esto es insostenible en términos democráticos».

¿Qué es lo que pasa?, se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo. Se trata de una pelea en toda regla por los recursos económicos de la formación, ya que la estructura municipal del partido carga de forma furibunda contra los responsables autonómicos por cerrarles el grifo del dinero. El documento no deja títere con cabeza:. «Toda esta tarea descrita se ha desarrollado sobre un único recurso prácticamente: la fuerza militante. Más Madrid ciudad no cuenta con recursos propios como organización, más allá del trabajo de las gentes que lo conforman». Y añade: «Mientras esto no se corrija, la estructura de la organización será papel mojado en no pocos aspectos».

Los del ayuntamiento critican que los de la autonomía -para entendernos- no les dan un euro: se quejan de que Más Madrid «no tiene personalidad jurídica ni cuentas bancarias y depende para su funcionamiento de los recursos económicos que proceden de la estructura autonómica, recursos que, como hemos visto, son escasos y no responden a las necesidades expresadas por la organización», censuran.

Y ya puestos le lanzan una pedrada en toda regla a Mónica García: «Las relaciones entre la organización de Más Madrid ciudad de Madrid y su grupo municipal, si son mejorables a nivel formal, son más ágiles y se dan en un clima de cierta confianza, a diferencia de lo que ocurre a nivel regional». Parece evidente que el clima que se respira en Más Madrid es más propio de un patio de monipodio que de una formación política. Y todo por el maldito parné.