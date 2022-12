Profesores afines Iglesias inician una campaña para que la Complutense no haga alumna ilustre a Ayuso

Profesores afines al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, han iniciado una recogida de firmas para que la Universidad Complutense de Madrid no nombre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alumna ilustre.

La Universidad anunció hace días que el próximo 24 de enero se hará un acto de reconocimiento a los nuevos Alumni UCM ilustres aprobados a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Información: Rafa Antón, Almudena Ariza, Ángel Expósito, Arturo Pérez Reverte, Antonio de la Torre, Xurxo Torres y Miguel Trillo. Además de ellos, también se aprobó que la presidenta madrileña reciba esta distinción a propuesta del Rectorado de la Universidad Complutense.

Una decisión que no ha gustado en absoluto a profesores afines a Iglesias, quien recientemente ha logrado una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas después de que el ex vicepresidente del Gobierno no lograra superar un examen para enseñar Periodismo y de que, posteriormente, la misma universidad no le diera una plaza en la Facultad de Políticas y Sociología.

Estos han iniciado una recogida de firmas para profesores, alumnos e investigadores de la UCM con el objetivo de «desligarse» del nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid a propuesta del rector. «Nuestro objetivo es reclamar tanto a rectorado como a decanato de la Facultad de Ciencias de la Información que se suspenda dicha distinción», apuntan.

Por su parte, el rectorado ha decidido otorgarle esta distinción porque Díaz Ayuso, licenciada en periodismo en 2002, es la primera alumna de la de la Facultad en ostentar la presidencia del Gobierno de una Comunidad Autónoma y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área.

A pesar de ese indiscutible mérito, hay un puñado de profesores, cercanos a Iglesias y a Podemos, tal y como puede comprobarse fácilmente echando un rápido vistazo a sus redes sociales, que están rabiando por esta distinción y han dejado constancia de ello.

Se premia y se da aplauso a quienes tienen poder, simplemente por el poder que tienen, que han ganado sin el mérito que se les atribuye. Como catedrática de la UCM, me avergüenzo de este y otros nombramientos a mandatarios propios de una universidad vasalla. https://t.co/Jn73X2kmZf — EVA ALADRO (@evaladro) December 16, 2022

Totalmente de acuerdo contigo, compañero https://t.co/vKLVdfpfrm — Julia Cela (@Vidueira1) December 18, 2022